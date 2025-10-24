La Universidad de Toronto, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, emprendió hace algunos años una transformación que hoy inspira a empresas de todos los sectores. Tenía como propósito ofrecer a sus más de 26.000 colaboradores experiencias laborales más coherentes, inclusivas y sostenibles, en un entorno donde la digitalización avanza al ritmo de las expectativas humanas.

Hasta hace poco, la gestión del aprendizaje en la universidad dependía de procesos dispersos, tareas manuales y sistemas poco conectados. La pandemia aceleró el cambio y evidenció la necesidad urgente de pasar de la formación presencial y rígida a un modelo de desarrollo continuo y digital, capaz de acompañar a cada empleado en su crecimiento profesional. Fue entonces cuando la institución decidió implementar SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite, una solución que integra reclutamiento, formación y desempeño en una sola plataforma.

El resultado fue una transformación profunda. Hoy, los colaboradores eligen programas de desarrollo en línea o presenciales según sus metas, mientras los líderes de talento pueden identificar fortalezas y brechas de aprendizaje con precisión, lo que permite orientar mejor las decisiones estratégicas. Los procesos de selección también se agilizaron: la automatización redujo tiempos, mejoró la transparencia y promovió una cultura de mayor equidad y oportunidades.

Más allá de la eficiencia, la Universidad de Toronto apostó por una cultura donde la tecnología impulsa la empatía. Su vicepresidenta adjunta de Recursos Humanos, Erin Jackson, resume el espíritu de esta evolución: “Queremos crear una comunidad en la que todos puedan prosperar”, donde los valores de respeto, diversidad e inclusión estén profundamente arraigados en su quehacer.

Esta experiencia demuestra que la transformación digital del talento no consiste solo en adoptar nuevas herramientas, sino en repensar la relación entre las personas y las organizaciones. Cuando la innovación se orienta a mejorar la experiencia humana, la tecnología se convierte en un medio para fortalecer la confianza, el bienestar y la sostenibilidad institucional.

Casos como el de la Universidad de Toronto evidencian el impacto de la innovación tecnológica en la gestión del talento. En Colombia, este será el punto de partida de la Mesa de Expertos organizada por Foros Semana en alianza con SAP SuccessFactors y Stratesys, un espacio de análisis y diálogo sobre cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando los modelos de liderazgo y las estrategias de desarrollo humano.

Durante la jornada, Óscar Jiménez, docente de posgrado en gerencia estratégica y exdirector de proyectos en Great Place to Work, reflexionará sobre cómo las estrategias centradas en las personas y la confianza impulsan culturas innovadoras. Marcelo Gamboa, vicepresidente de Soluciones y Asesoría de Valor de SAP SuccessFactors Latinoamérica, abordará los desafíos de la gestión en entornos híbridos y el papel de la IA en la construcción de equipos más conectados y conscientes. Ximena Ángel Gaviria, country manager de Stratesys Colombia, ofrecerá una mirada generacional sobre la felicidad laboral y su impacto en el propósito y el desempeño organizacional.