Según el informe Flash de Gestión Humana 2025 de Lee Hecht Harrison (LHH), que hace parte del Grupo Adecco, la fidelización del recurso humano (59,3 %) se ha convertido en una prioridad mayor para las empresas que la atracción (40,7 %).

De acuerdo con esta firma especializada en gestión del talento, transformación laboral y desarrollo profesional, este cambio de enfoque responde a un mercado laboral dinámico y desafiante, donde retener a los empleados más valiosos es crucial para la sostenibilidad y el crecimiento empresarial.

En este escenario, la alfabetización en inteligencia artificial se ha convertido en una competencia esencial para los líderes de recursos humanos. Comprender el potencial, los límites y los principios éticos de la IA permite fortalecer la toma de decisiones estratégicas y fomentar la equidad en la gestión del talento. La Guía de Alfabetización en IA para RR. HH. resalta que las organizaciones con equipos formados en estas tecnologías logran equilibrar la automatización con la empatía, impulsando culturas más transparentes, colaborativas y centradas en las personas.

Para lograr sinergia con sus equipos, empresas de todos los tamaños confían a aliados expertos los procesos de mejoramiento continuo de su talento humano. En una Mesa de Expertos organizada por Foros Semana, en alianza con SAP SuccessFactors y Stratesys, se dará a conocer la oferta de aplicaciones y servicios que son tendencia en el mercado global.

Empresas de todos los tamaños confían a aliados expertos los procesos de mejoramiento continuo de su talento humano. | Foto: Getty Images

Actualmente, las soluciones habilitadas con inteligencia artificial (IA) para funciones clave de recursos humanos y nómina se enfocan en mejorar la experiencia del colaborador y del cliente. El objetivo final es alinear la gestión del capital humano con la fuerza laboral, teniendo en cuenta las prioridades del negocio.

Casos internacionales como el de la Universidad de Toronto ilustran el impacto de esta transformación. La institución implementó SAP SuccessFactors para integrar sus procesos de aprendizaje, reclutamiento y desempeño, beneficiando a más de 25.000 empleados. El modelo no solo optimizó la gestión de datos y la eficiencia operativa, sino que también fortaleció la inclusión, la equidad y la sostenibilidad laboral como pilares de su cultura organizacional.

Este ejemplo demuestra cómo la digitalización del talento puede convertirse en un motor de bienestar y resiliencia institucional.

En esta Mesa de Expertos, que tendrá lugar en Bogotá el próximo 29 de octubre, en el primer piso del edificio, entre las 7:30 a. m. y las 10:30 a. m., se compartirán las mejores prácticas, tendencias y retos en la implementación y uso de soluciones para la gestión del talento humano.

El propósito es poner sobre la mesa cómo las estrategias centradas en las personas, la confianza y el desarrollo de habilidades impulsan organizaciones innovadoras y resilientes. Además, se abordará la importancia de la felicidad laboral como motor de bienestar, propósito y culturas corporativas inclusivas y de alto desempeño.

La digitalización del talento puede convertirse en un motor de bienestar y resiliencia institucional. | Foto: Getty Images

Según el estudio “HCM Excellence” de The Josh Bersin Company, realizado con apoyo de SAP SuccessFactors, las empresas que logran excelencia en la gestión de personas comparten seis principios: diseñar experiencias irresistibles junto a los empleados, aprovechar la inteligencia empresarial para desarrollar nuevas capacidades, adoptar un modelo sistémico de RR. HH., mantener el control de las reglas organizativas, revisar los objetivos de manera continua y simplificar la infraestructura tecnológica. Estas prácticas consolidan una visión de recursos humanos más ágil, integrada y centrada en la experiencia humana.

También se expondrá cómo la IA y las herramientas digitales revolucionan la forma en que se gestiona el capital humano, y cómo la automatización de procesos y el uso de analítica avanzada permiten optimizar la toma de decisiones estratégicas en el área de RR. HH.

Voces acreditadas

La jornada contará con la moderación de Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA, quien orientará la conversación hacia los temas más relevantes de la agenda empresarial actual.

La conversación iniciará con Óscar Jiménez, director de proyectos en Great Place to Work, quien ofrecerá una conferencia sobre cómo las estrategias centradas en las personas, la confianza y el desarrollo de habilidades impulsan organizaciones innovadoras y resilientes.