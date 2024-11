Pero estas medidas sometidas al escrutinio apenas alcanzan para cubrir la cuota inicial de lo que se tiene que ocupar el Gobierno. Además de los detalles logísticos –de los que todavía no se habla–, la Corte Constitucional enlistó una serie de requisitos en caso de intentar retomar las aspersiones. Uno de los condicionamientos inamovibles tiene que ver con la construcción de una política pública que cumpla con lo establecido por el acuerdo de paz con las Farc . La expresión acuerdo de paz no está mencionada ni una sola vez en el texto de decreto, lo que hace suponer que además de esta reglamentación que se hizo pública, tomarán otras medidas para garantizar el cumplimiento de lo negociado en La Habana.

La omisión de estos aspectos en el decreto no implica desatención del Gobierno, pero deja claro que todavía falta mucho por recorrer en la carrera por poner a volar las avionetas. La talanquera no es menor si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional aún no publica el texto completo de la sentencia. Aunque la decisión está tomada, el auto quedó en ajustes técnicos con respecto a qué tan lejos pueden ir los magistrados al condicionar la aspersión al cumplimiento del acuerdo de paz. Para algunos togados, está claro que la corte no puede hacer política pública por medio de una sentencia; sin embargo, el magistrado ponente Alberto Rojas se la juega por una descripción detallada de las medidas que deberá adoptar el Gobierno en materia de control de drogas para cumplirle a la paz.

El desafío que afronta el Gobierno en su objetivo continuará con otras limitantes importantes. Investigadores consultados por SEMANA calculan que 70 por ciento de los cultivos ilícitos está ubicado en territorios en donde no son viables las fumigaciones aéreas, dado que son zonas protegidas, se requiere consulta previa o están fuera del alcance de las avionetas por cuestiones logísticas.