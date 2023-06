Actor de ‘Hasta que la plata nos separe’ denunciado por robo se pronunció oficialmente: “Tengo rabia que esto pase”

Tras conocerse la denuncia por parte de Lorena Rovira en medio de una entrevista al programa La Red de Caracol Televisión, en el que la mujer asegura que fue víctima de robo por parte del reconocido actor, este habló.

“Nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”, aseguró la mujer.

Víctor Hugo Cabrera es recordado por sus actuaciones en diferentes novelas de la televisión colombiana. - Foto: @victorcabrerap_

Víctor Hugo Cabrera es recordado por sus actuaciones en diferentes novelas de la televisión colombiana, entre las más reconocidas se encuentra Hasta que la plata nos separe, una producción estrenada en el año 2006. Y luego de una década de ausencia, el actor regresó a la actuación con un papel protagónico en la película El gran bingo, en la que también están presentes, Carlos Benjumea y María Cecilia Botero.

Luego de hacerse público el caso del aparente robo por parte del actor, Cabrera salió al paso y por medio de un video en Instagram mencionó: “Yo nunca me he robado nada, así que esta señorita está haciendo unas acusaciones a través de los medios de comunicación sin saber realmente lo que sucedió. No me resta, sino acumular esas pruebas y agradecerle a mi público”, fueron las palabras de Víctor en un video que se publicó en un formato ‘historia’.

Víctor Cabrera haciendo declaraciones en medio de un video publicado en Instagram. Tomado de @victorcabrerap_ - Foto: Captura de pantalla tomada del Instagram Víctor Cabrera haciendo declaraciones en medio de un video publicado en Instagram. Tomado de @victorcabrerap_

Sin embargo, el sábado 3 de junio, el actor nuevamente se pronunció debido a la lluvia de críticas que cayeron sobre él, por el aparente hecho en que se habrían perdido 700 mil pesos en efectivo, tarjetas de crédito y otros objetos, según manifestó Lorena.

Según menciona Cabrera, la mujer, mientras se encontraban en una discoteca, lo quiso manipular. “Cuando de un momento a otro me susurra en el oído, me dice y me dice: ‘yo puedo hacer con usted lo que quiera. Si usted no hace lo que yo diga’”.

Además, añade: “Cuando llegamos al hotel, Lorena empezó a decir que el bolso, buscamos en la camioneta, que era la única posibilidad y el bolso no estaba. Entonces yo dije: vamos a las cámaras y allí nos tienen que dar razón... Llegamos al parqueadero y ellos entraron. Las cámaras ven a un tipo corriendo con el bolso corriendo desde la camioneta y de repente me llevan a un CAI diciendo que yo era el que me había robado el bolso y que el tipo que se había llevado el bolso era mi cómplice.”

En el video, que se extiende durante más de cinco minutos, Víctor Hugo menciona que nunca se ha robado nada y finaliza diciendo con voz entre cortada: “Perdón lo emocional, pero tengo rabia que esto pase porque tantos problemas en el país y la humanidad para que alguien me venga a acusar de un robo de estos, yo no tengo necesidad de hacer eso. Lorena, ojalá puedas llegar a ser actriz y Juan, amigos si tú quieres, pero no hagan eso con las personas”.

Actor Víctor Hugo Cabrera. Imagen tomada de su Instagram @victorcabrerap_ - Foto: Tomada del Instagram @victorcabrerap_

Por ahora el caso permanece bajo investigación y según Lorena Rovira: “Los policías se dan cuenta en la cámara de lo que había sucedido y él, que también estaba revisando el monitor, no quería aceptar la situación. Decía que eso no era posible, que no era él, solamente decía que iba a llamar a un abogado, pero está la evidencia y la prueba en las cámaras”.

Además, la mujer agregó: “Yo me siento nerviosa de que él haga algo contra mí, no quiero que se vea afectada mi identidad ni mi familia, por eso hago esto público, yo quiero que él me devuelva mis cosas y que responda por lo que hizo”.