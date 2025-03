Actor Fabio Rubiano, elogiado por Petro en X, habla de la polémica por contrato que firmó: “No es poca plata, es una cantidad digna”

“Hombres del arte. Hombres sabios. Cuanta sabiduría necesita Colombia de hombres y mujeres libres”. Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro compartió un video del actor Fabio Rubiano.

Hombres del arte. Hombres sabios. Cuanta sabiduría necesita colombia de hombres y mujeres libres. pic.twitter.com/WhBE3tk6Zf — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2025

Se trata del mismo actor que se ganó un contrato mediante “alianza”, no licitación, y sobre el cual habló. Rubiano refirió sobre el contrato que suscribió con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y en el que terminaron lucrados artistas que, por filiación política, son petristas. Los actores son recordados por un video que hicieron de campaña para el entonces candidato Gustavo Petro y en el que advertían que querían “vivir sabroso”, haciendo alusión a la frase de la vicepresidenta Francia Márquez.

Este es el video en mención:

Ahora, en 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) firmó un convenio con el Teatro Petra, de los actores Fabio Rubiano y Marcela Valencia. Por cuenta de ello, el actor dio cuenta de cómo se suscribió dicho contrato entre ese tribunal, cuánto le pagaron a cada artista, quiénes participaron, cuánto duraron montando la obra y por qué se ganaron el contrato sin licitación, sin competir con nadie.

“A nosotros nos llama la JEP a finales de 2023 y nos dicen exactamente esto, queremos hacer como un eje comunicativo respecto a lo que está sucediendo, desde el arte dramático cómo es posible hacer eso. Ahí es cuando empieza la investigación, cuando se llegan acuerdos, no solo económicos, sino también otro tipo de acuerdos como que no iba a ser una pieza institucional, que íbamos a tener total libertad, que no iba a ser una pieza de propaganda, lo cual tampoco le interesaba a la JEP, sino hablar exactamente de nuestra libertad de lo que sucedía”, dijo el actor.

“El teatro Petra no es un teatro petrista. Es petrista por Petra, no por Petro. Ahí hay diferentes posiciones. Dentro del grupo hay uribista, hay gente fajardista, hay gente que votó por Petro, hay gente que no. Entonces no hay una unidad. Y la otra es que las obras nunca tienen un color de partido. El teatro, obviamente, es un hecho político, pero no es un hecho partidista. Entonces para dejar eso claro”, agregó el actor Fabio Rubiano, en diálogo con la emisora Blu Radio. “Petra es Pequeño Teatro Abierto. Para seguir haciendo aclaraciones frente a los precios, que dicen que cada actor se ganó $1′380.000 por función, tampoco es cierto. Cada actor se ganó $13′800,000 pero eso incluía tres meses de ensayo y ocho funciones. Entonces, no es tanta plata la que se ganó cada actor”, explicó Rubiano.

“Los actores se ganaron aproximadamente como $800.000 por función de esas ocho funciones que teníamos para la JEP, de las cuales se hicieron seis en Bogotá y dos en Medellín, que ese era el contrato al que habíamos llegado”, agregó el actor al explicar que la obra la hizo él. “Lo que pasa es que todo lo hacemos con personajes de ficción, obviamente a partir de obras de la realidad y todos los personajes tienen todas las contradicciones, incluido los magistrados que en algún momento de la obra se preguntan ‘¿y qué tal que esto no sirva para nada?’. Frente a otros comentarios que decían que siempre acusamos a los militares no es cierto. No es cierto. Yo les invito a ver la obra”, agregó el artista en la referida entrevista.

Julián Román, Marcela Valencia y Fabio Rubiano, actores colombianos en la posesión del presidente Gustavo Petro | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

“En un momento el personaje de doña Rosalba, a la cual la guerrilla le tuvo secuestrado a su esposo durante 5 años con cadenas en el cuello, ella se enfrenta al guerrillero y le dice: ‘Yo a usted no lo voy a perdonar. Usted me da asco’. Hay diálogos. De eso se trata, para nosotros, donde concentramos la obra que hicimos sobre la JEP. Y es el todo el trabajo de los cooperantes que tienen reuniones tanto con víctimas como con responsables para que en un futuro se puedan reunir cara a cara y pueda haber como una reconstrucción de un tejido social entre gente que no se puede ver”, aseveró.

“La mano de bots y la mano de haters dan información falsa. Entonces, que Fabio Rubiano recibió 197 millones. No lo recibí yo, lo recibió el grupo y se dividió en todo eso, en un año de investigación, en tres meses de ensayo, en construcción de escenografía, en diseño de iluminación, en diseño de sonido. en alquiler del espacio, en las cortinas de la obra, en el video de la obra, entonces divida 197 en todo eso, no es poca plata. No es poca plata, es como una cantidad digna para hacer, son 50.000 dólares, que es una cantidad digna para hacer una pieza. Total, alcanzan por ahí unas 30 personas y mucho más porque si yo digo el equipo de arte, que tenemos un director de arte que es Hernán García, él tiene a su vez cinco o seis personas que son las que hacen diseños, dibujos, los que consiguen los que saben dónde se consiguen las cosas. Sí, puede haber unas 30 personas ahí”, agregó el actor.

Rubiano agregó que la obra la ganaron por cuenta de una “alianza”. Es decir que no lo ganaron compitiendo con nadie, mediante licitación. “Esto no fue una licitación, esto fue una alianza donde la JEP ponía una plata y nosotros poníamos otra plata. Esto es una coproducción, o sea, no todo es con recursos de la JEP, nosotros también pusimos plata”.