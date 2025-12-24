Gente

Acuario en 2026: las predicciones para las personas nacidas bajo este signo: “Será un año marcado por una transformación profunda”

Este signo de aire tendrá momentos poderosos en el año venidero.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de diciembre de 2025, 4:32 p. m.
Signo Acuario: esto vendría para este signo en el año 2026.
Signo Acuario: esto vendría para este signo en el año 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

La astrología continúa ganando terreno entre quienes buscan interpretar el rumbo de su vida a partir de los movimientos de los planetas.

Cada vez son más las personas que confían en que la posición de los planetas incide en la manera de transitar el día a día y de proyectar el futuro, ya sea a corto o largo plazo.

En ese escenario, el signo de Acuario aparece como uno de los más favorecidos de cara a 2026. Según las lecturas astrológicas, tras un periodo marcado por dificultades y tensiones, se avecina una fase de mayor armonía y oportunidades.

Esta nueva etapa estaría impulsada por una alineación positiva que permitirá a los acuarianos potenciar sus ideas, expresar su voz con mayor fuerza y asumir su autenticidad como un verdadero motor de transformación y crecimiento personal.

Signo zodiacal de Acuario: así le iría en el año 2026

De acuerdo con la astróloga y tarotista Lourdes Ferro, las ideas, la voz y la autenticidad de las personas de Acuario serán el motor para muchas oportunidades en el año venidero.

“El 2026 marca para vos, Acuario, un punto crucial en tu evolución personal”, dijo, señalando que debido a que Plutón está transitando en este signo de aire, y esto indica que los acuarianos estarán en plena metamorfosis, etapa en la que tendrán un gran poder interior de verdad y liderazgo.

Signos que contarán con suerte
Signos del zodiaco en 2026 Foto: 123rf

Predicciones para acuario en la primera mitad de 2026 (enero - junio)

Durante el primer semestre, los acuarianos estarán impulsados a actuar y a comunicar con una gran firmeza. Además, el trándito de Neptuno y Saturno favorecen a que ideas y proyectos lleguen a materializarse.

Por el lado de tener Urano en Géminis, para Acuario se activará la mente visionaria y de esta forma se dan propuestas innovadoras, redes que crecen y espacios que abren las posibilidades a enseñar, liderar y escribir.

De acuerdo con Ferro: “Es un período fértil para quienes buscan sembrar iniciativas pioneras y posicionarse con una voz original en lo colectivo”.

Predicciones para acuario en la segunda mitad de 2026 (julio - diciembre)

El hecho de que Plutón esté directo en Acuario hasta que este signo de aire tenga a plenitud su verdadero poder. De igual forma, invita a asumir la responsabilidad que conlleva un gran crecimiento.

Saturno y Nepturo estarán retrogradando en Aries, y esto hace una invitación a que se dejen atrás viejos temores al juicio externo y también a que se observen los propios procesos para afinar la visión y actuar desde una autenticidad más sólida.

Según Lourdes: “La revolución más profunda ocurre dentro: el mundo cambia cuando Acuario se permite ser completamente auténtico”.

