Gente

Horóscopo de Piscis en 2026: predicciones y cómo le irá al signo en el amor y el trabajo

Este signo podrá cerrar el año con mayor estabilidad, claridad y una renovada confianza en su camino.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

24 de diciembre de 2025, 3:46 a. m.
Esto le depara a las personas que se rigen bajo el signo de piscis en el 2026.
Esto le depara a las personas que se rigen bajo el signo de piscis en el 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

El 2026 se perfila como un año de profundos movimientos internos y externos para Piscis, uno de los signos más sensibles y espirituales del zodiaco. Regido por Neptuno, este signo de agua estará especialmente conectado con sus emociones, su intuición y sus deseos más auténticos, lo que marcará decisiones clave tanto en el amor como en el ámbito laboral.

La astrología señala que será un periodo de aprendizajes, cierres necesarios y nuevas oportunidades que exigirán madurez emocional y claridad.

Estos serán los signos del amor en el 2024.
Estos serán los signos del amor en el 2026. Foto: Getty Images

En el plano sentimental, Piscis vivirá un año intenso y revelador. Durante los primeros meses de 2026, las experiencias amorosas estarán cargadas de nostalgia y reflexión. Muchas personas de este signo sentirán la necesidad de revisar vínculos pasados, sanar heridas emocionales y comprender patrones que se repiten en sus relaciones.

No se trata de retroceder, sino de entender para avanzar con mayor conciencia. Para quienes están en pareja, este proceso puede traducirse en conversaciones profundas, redefinición de acuerdos y una búsqueda sincera de estabilidad emocional.

Gente

Los números de Walter Mercado para ganar la lotería en Navidad; la suerte beneficiaría a muchos

Gente

Jorge Barón Jr. hizo importante homenaje a su padre y lució el legendario traje blanco

Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Gente

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Gente

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

Gente

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Gente

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Gente

Así le irá a Piscis en el amor y el dinero en octubre de 2023

Entretenimiento

Luna llena en Piscis: esto es lo que debe hacer para aprovechar toda su energía

Gente

Mhoni Vidente hizo aterradora predicción mundial para el próximo mes bajo la era de Piscis

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

A partir del segundo semestre, el panorama amoroso se vuelve más luminoso. La energía astral favorece los encuentros significativos y las relaciones que se construyen desde la empatía y el respeto mutuo.

Piscis tendrá la oportunidad de vivir un amor más maduro, menos idealizado y mucho más real. Para los solteros, el 2026 puede traer una conexión especial que surja en contextos inesperados, especialmente ligados a actividades creativas, espirituales o solidarias. La clave estará en no confundirse entre ilusión y realidad.

Con el cambio de estación en el horizonte, es momento de explorar cómo se alinean las estrellas para estos signos en aspectos clave de sus vidas.
Los misterios del futuro se desvelan mientras inicia septiembre. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto al trabajo y la vida profesional, el año exigirá enfoque y compromiso. Piscis suele dejarse llevar por la inspiración, pero en 2026 los astros invitan a poner los pies en la tierra.

Habrá oportunidades de crecimiento, pero estas llegarán acompañadas de responsabilidades y decisiones importantes. Proyectos que estuvieron estancados comenzarán a moverse, siempre y cuando el signo esté dispuesto a organizarse y confiar más en sus capacidades.

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

El primer tramo del año puede presentar cierta sensación de incertidumbre laboral, especialmente para quienes no se sienten plenamente realizados. Sin embargo, lejos de ser algo negativo, este periodo funcionará como un llamado al cambio.

Muchos piscianos se atreverán a explorar nuevos caminos profesionales, estudiar algo diferente o emprender desde un enfoque más alineado con sus valores personales. El segundo semestre será ideal para consolidar logros y recibir reconocimiento por esfuerzos pasados.

Mas de Gente

El regreso de Saturno directo en Piscis promete cambiar la narrativa astrológica.

Horóscopo de Piscis en 2026: predicciones y cómo le irá al signo en el amor y el trabajo

Estos son los números con los que podría ganar la lotería en la noche de Navidad.

Los números de Walter Mercado para ganar la lotería en Navidad; la suerte beneficiaría a muchos

El hijo del famoso presentador siguió sus pasos y dirigió importante evento en Bogotá.

Jorge Barón Jr. hizo importante homenaje a su padre y lució el legendario traje blanco

Luis Díaz y su esposa están en la espera de su tercer hijo.

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Casa Lolita - API

Casa Lolita: de proyecto cultural a un escenario único para eventos en el corazón de Bogotá

Pity Camacho - Sandra Ramírez

Pity Camacho, reconocido actor, frenó en seco a la senadora Sandra Ramírez, excombatiente de Farc: “No le he autorizado”

El periodista deportivo tomó importante decisión.

Hernán Peláez, uno de los periodistas deportivos más influyentes en Colombia, anunció decisión de cara a sus oyentes

Silvy Araujo y Felipe Pino esperan su primer bebé

Silvy Araújo está embarazada: el emotivo video con el que la ‘influencer’ anunció la llegada de su primer hijo

Tuti Vargas habló de foto de Jessica Cediel

Tuti Vargas cuestionó a Jessica Cediel por inesperado contenido en el velorio de su papá: “¿Cómo carajos?"

Era de Sagitario

Sagitario 2026: el año que transforma su vida en amor, trabajo, dinero y decisiones clave, según la astrología

Noticias Destacadas