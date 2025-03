Aida Victoria Merlano se pronunció por importante decisión de la Fiscalía en la investigación por enriquecimiento ilícito

“La paradoja de mi vida, creen que busco hombres por dinero, pero me investigan por enriquecimiento ilícito. Pues resulta que, hace como tres años, alguien puso una denuncia anónima en la Fiscalía diciendo que yo me había enriquecido ilícitamente. Normalmente, tú eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, pero en los casos de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba, es decir, la Fiscalía te llama y te dice que cree que tú eres culpable, tú tienes que demostrar que eres inocente”.

“Desde ese momento, a mí los bancos no me prestan plata y cuando suena mi nombre saltan todas las centrales de riesgo y básicamente, si quieres mi amistad, tiene que ser por mi linda cara porque no te sirvo de codeudor”.

“Hasta hoy porque la defensa mostró esas pruebas y la Fiscalía dijo ‘señor juez, yo no me la puedo llevar a juicio porque yo no tengo prueba en contra de ella’. Aquí tienes belleza, carisma y dinero, pero no ilegalidad. Así que le quiero dar las gracias a mis abogados, a mi perito y a Dios”.