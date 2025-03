Video: Westcol reaccionó al embarazo de Aida Victoria, se mostró emotivo

Esto se viralizó rápidamente en internet, y miles de internautas mostraron su interés en conocer la reacción de Westcol, ya que en algún momento, manifestó su deseo de ser padre en compañía de Aida Victoria. Aunque no se había pronunciado al respecto, hace pocas horas realizó una transmisión en vivo en la que tocó el tema.

Además, aseguró que se siente contento por Aida, pues aunque no terminaron en las mejores condiciones, fue una mujer que aportó bastante a su vida y estuvo presente para ayudarlo en los momentos difíciles que tuvo que enfrentar.

“Si quieren saber que es lo que yo opino de todo eso y se los digo de todo corazón: es algo que siento que me pone feliz, o sea, real, me parece chévere porque al final la vida es para cumplir sueños y si usted no se alegra por las personas que están cumpliendo sueños, usted es una mier**”.