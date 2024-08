Alberto Linero se confesó y destapó doloroso episodio que lo motivó a abandonar el sacerdocio: “Mi problema no es Dios”

“Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios, yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él. Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”, puntualizó.