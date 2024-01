Alina Lozano y Jim Velásquez aseguran que no recibieron sus maletas en el aeropuerto tras llegar de la luna de miel en Europa

Como si todo esto fuera poco, en su regreso a Colombia no terminó la odisea, pues recientemente aseguraron que no han recibido sus pertenencias.

¿Qué pasó con las maletas de Alina Lozano y Jim Velásquez en su regreso a Colombia de su viaje en Roma?

“Amigos acabamos de llegar a Colombia y de verdad que sí nos toca hacer un baño de ruda, alguna cosa, con las siete hierbas, las maletas no llegaron. Ni la bendición del Papa nos sirvió. Las maletas no nos llegaron, viajamos con Iberia fuimos de los primeros que llegamos al aeropuerto, entonces es muy raro que nuestras maletas no hayan llegado, pero el hecho es que no están, entonces, los que nos dicen que tenemos que esperar a que en otro vuelo nos las manden porque las sacaron sin ni siquiera avisar, ni absolutamente nada, entonces no sé”, expresó Jim.