Así captaron a Shakira tras lanzar nuevos dardos contra Piqué en canción con Karol G

Tras su más reciente lanzamiento ‘TQG’ (‘Te quedó grande’) en colaboración con la antioqueña Karol G, Shakira ha vuelto a dar de qué hablar porque sus pullas a su expareja Gerard Piqué y a su novia Clara Chía.

Ahora, periodistas de Europa Press captaron a la barranquillera saliendo de su apartamento en Barcelona, sonriente tras su nuevo hit musical.

“Primero salía del domicilio con sus primas, con una sonrisa de oreja a oreja, y minutos más tarde regresaba de la misma forma. No cabe duda de que Shakira ha cocinado su plato de la venganza lentamente después de aguantar durante un año los ‘desprecios’ y las imágenes de su ex con Clara, la joven que supuestamente comenzó su relación con el exfutbolista cuando éste vivía todavía con la artista”, indicaron desde el citado medio español.

Shakira compartió foto inédita de las grabaciones de ‘TQG’ junto a Karol G. - Foto: Tomada de Instagram: @shakira

Además, destacaron que desde Colombia a Barcelona llegaron el pasado viernes 24 de febrero, algunas primas de la cantante para celebrar el nuevo tema con la artista cantante Karol G. Lo anterior, para estar a su lado en estos momentos en los que esta sigue cosechando éxitos.

La canción ‘TQG’ (‘Te quedó grande’), sin duda era bastante esperada por los seguidores de Shakira, luego del tema que hace poco también había lanzado, titulado ‘Session #53′, con el productor y DJ argentino Bizarrap. En la letra de este, la colombiana se fue con toda contra su expareja Piqué y la novia de este, Clara Chía.

Como era de esperarse, desde España, país de donde son el exfutbolista Piqué y su novia, no dudaron en irse con toda contra Shakira, tras el lanzamiento de la nueva canción con la antioqueña Karol G.

Entre los críticos de la barranquillera está el presentador español Kiko Matamoros, durante el programa Sálvame.

Allí, Matamoros dijo: “Esto es de primero de despecho. La primera asignatura que se da en esa carrera es hacerle llegar a la otra…”.

Las colombianas Shakira y Karol G tras el lanzamiento de la canción juntas. - Foto: Universal Music

Tras lo dicho por el español en ese programa, una compañera de set no dudó en responderle: “¿La estudiaste tú esa carrera?”.

Sin embargo, él siguió cargando contra Shakira: “Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho por activa y por pasiva”.

El nuevo cambio de 'look' que tuvo Shakira en canción de 'TQG' con Karol G. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

Y la polémica siguió en el programa Sálvame. Allí le respondieron que luego qué esperaba de Shakira tras lo acontecido con Piqué.

“Ya se metió en su cocina con la otra. ¿Te ponen los cuernos y tienes que quedarte callada? (...)”, le respondieron sus compañeros de set, visiblemente en defensa de la famosa cantante colombiana.

Al final, Kiko Matamoros insistió que el exjugador ya tenía una nueva pareja y lanzó unas breves y duras declaraciones contra Shakira.

“Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Y esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, dijo puntualmente.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa mientras estaban en una calle de Barcelona. - Foto: Europa Press

Vale destacar que en esta canción con Karol G, Shakira lo volvió a hacer, lanzando contundentes mensajes contra el exfutbolista y padre de sus dos hijos.

En la canción ‘Te quedó grande’ con Karol G, Shakira lanzó estas frases que sin duda no pasaron desapercibidas y tienen nombre propio: Gerard Piqué.

- “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” (Coro).

- “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. - Foto: Europa Press via Getty Images

- “Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

- “Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido”.

- “Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”.

- “Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”.

Viralizan en España indignante caricatura contra Shakira y Karol G

Tras lanzar la Sesión # 53 con Bizarrap, la cantante barranquillera se juntó en esta oportunidad con la paisa y volvió a despacharse en contra de Gerard Piqué, exponiéndolo una vez más. Asimismo, la Bichota utilizó la letra de TQG para mandarle algunos dardos a Anuel AA.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dice una de las estrofas.

Clara Chía y Gerard Piqué. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

Luego, el coro añade: “Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota. Bebé, qué fue. No, pues que muy tragadito. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

La nueva canción de las colombianas, sin duda alguna, la sacó del estadio y generó todo tipo de reacciones en las distintas redes sociales. No obstante, las artistas cafeteras también recibieron algunas críticas, principalmente la barranquillera.

Shakira sigue cosechando éxitos luego de su ruptura con Piqué. - Foto: Foto: Twitter @rpvee.

Igualmente, el pasado viernes 24 de febrero se viralizó en Instagram una indignante caricatura en contra de Shakira y Karol G, puesto que parodian la imagen oficial del video de la colaboración musical.

“Saki vila y Tiquis G. ( ‘G’ de rodillas, que lleva toda la mañana quejándose). También he intentado simular la escena en la que la Shaki sale con el traje azul, pero me han salido michoacanes en zonas que no tienen ni nombre. Así que, aquí estamos, pelándonos las rodillas”, dice el texto que acompaña la imagen.

La postal fue compartida por la Mamarazzis, famoso programa de entretenimiento español. Esta no es la primera vez que la autora de esta caricatura, identificada en redes como Soclacarmevila, hace alusión a las canciones de Shakira.

“Ha vivido desolación”

Shakira y Karol G están en boca de todos por su nueva colaboración, que hace parte del álbum de la paisa Mañana será bonito, que ya rompió dos récords en sus primeras 24 horas de estar al aire, uno de ellos con TQG, el sencillo de las dos colombianas en que cantan a sus exparejas, el exfutbolista Gerard Piqué y el reguetonero Anuel AA.

En la letra de esta canción se pueden escuchar frases interpretadas por Shakira como: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, que denotan un sentimiento de despecho grande, que no solo está latente en este sencillo, sino en los anteriores que ha lanzado la barranquillera: Te Felicito, Monotonía y Music Session # 53.

Shakira representa el agua con este vestido azul. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Este patrón de catarsis a través de las canciones lo estudió la psicóloga Lara Ferreiro, autora de Adicta a un gilipollas, quien en conversación con el portal El Español de España, declara los sentimientos de Shakira que están latentes en sus frases. “Culpa, ira, esperanza y miedo” sería lo que expresa la colombiana en sus líricas.

La culpa estaría presente en la frase “tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía”, dejando claro que Shakira siente vergüenza tratando de mostrar las cosas de una forma cuando en realidad fueron diferentes. Por otro lado, el miedo está presente en TQG en la siguiente frase interpretada por Karol G: “es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente”.

Shakira y Gerard Pique cuando eran pareja. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Por otro lado, también hay procesos como la desolación y la aceptación que también se hacen presentes en esta canción, cuyo video alcanzó casi 40 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas de estar al aire. “Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level”, es la frase que hace latente estos sentimientos anteriormente mencionados.

Shakira al lado de su exsuegra, Montserrar Bernabeu. - Foto: Europa Press

Sea como sea el caso, Lara coincide en que todos procesan de forma diferente los duelos de las relaciones interpersonales y TQG también es una muestra de eso, pues Shakira viene de lanzar dardos venenosos con nombre propio y Karol G lo ha hecho de una forma más sutil, pero más prolongada.

*Con información de Europa Press