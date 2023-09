Así se vivió una nueva eliminación en ‘MasterChef Celebrity 2023′

En redes sociales algunos televidentes se pronunciaron sobre su salida e indicaron que “Ay Martha, desde que empezó el programa siempre la apoye y a pesar de que dijeran los demás me caía bien”; “Se va Martha, y yo me quiero morir #MasterChefCelebritycolombia”; “Martha tanto que se esforzó, siempre le denigraron sus platos, tantas veces que la humillaron en frente de todos, no Martica no te tocaba, Natalia a estas alturas y todavía dependiendo del balcón y de los chefs, NO SE VALE”.