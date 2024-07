Astrólogo Mauricio Puerta lanza aterradora predicción sobre el futuro de Venezuela por “robo” de Maduro

Unos meses previos a los comicios, el famoso astrólogo Mauricio Puerta compartió varias predicciones sobre lo que se viene para el pueblo de la nación vecina, recalcando que la “trampa” no iba a dejar ganar al candidato de María Corina Machado, pese a que tenía una carta astral excelente.

El colombiano puntualizó que se vienen tiempos difíciles para los ciudadanos venezolanos, puesto que entrarán en un nuevo ciclo al mando de Maduro y Diosdado Cabello, quien, según él, es el que manda a los militares. Además, recalcó que no es tan fácil hacerles un golpe de Estado.

“En las elecciones del 28 de julio Júpiter va a estar en Géminis, al igual que Marte, que rige a Diosdado Cabello. O sea que Maduro y Cabello estarán juntos. Una carta astral pierde su validez cuando uno tiene una excelente carta para ser presidente, como Corina Machado, pero la trampa no le ayuda. El libreto está muy bueno para sembrar, pero no lo van a dejar sembrar. Aquí el caído no es el señor Maduro, el caído es la comunidad venezolana”, precisó Puerta.