Barbra Streisand cuenta sus pesares: la superestrella narra cómo le dolía que se burlaran de su nariz. “Aún me duelen los insultos”

El esperado título “My name is Barbra” (Mi nombre es Barbra) llegó a las estanterías este 7 de noviembre. En él, la diva de 81 años que ganó la llamada combinación EGOT -por Emmy, Grammy, Oscar y Tony- se sumerge en las décadas de su trabajo artístico en la industria del entretenimiento.

“Desearía poder decir que nada de esto me afectó, pero sí lo hizo. Incluso luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios”, escribe Streisand en fragmentos publicados en la revista People.