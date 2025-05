Belky Arizala desata polémica por su opinión sobre la participación de mujeres trans en concursos de belleza: “No son mujeres”

Arizala reveló que “si es un concurso de belleza donde participan mujeres, no deberían estar porque no son mujeres las que están invitadas a participar”. El periodista Roberto Cardona intervino y le dijo: “Pero son mujeres trans en este caso”, a lo que Belky respondió: “Biológicamente no son mujeres. A ver, o sea, no lo son. Son trans, aman este género y todo; hay un concurso para mujeres trans”.