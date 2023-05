Beyoncé inicia su ‘Renaissance World Tour’ con robots, vestuarios inteligentes y un setlist nunca antes visto

Puede que Madonna ostente el título de la “reina del pop” desde hace varias décadas y lo lleve con todo el honor posible, pero Beyoncé también tiene este adjetivo en su apodo, Queen B, y también lo ha sabido mantener a través de sus tres décadas como artista.

La primera, junto a sus Destiny’s Child, y las últimas en solitario, convirtiéndose en una de las artistas más relevantes de la industria, al punto de ser llamada “diosa” por sus fans.

Y no es para menos, pues ahora con su Renaissance World Tour, Beyoncé ha vuelto a demostrar por qué está en la cima de música internacional. Su show, uno de los más esperados para este año, tiene todo un despliegue tecnológico que ha llevado a sus fanáticos a afirmar que ella, nacida en Houston, Texas, ha traído el futuro de lo que serán los conciertos en vivo de ahora en adelante.

Ya son miles los videos que circulan en las redes sociales donde se pueden ver algunos detalles y sorpresas que Queen B ha traído con esta gira, que inició el 5 de mayo en Estocolmo, Suecia.

El show se podrá ver en principio en países como Bélgica, Gales, Inglaterra, Escocia, España, Francia, Holanda, Alemania, Canadá y Estados Unidos, siendo en este último país donde más performances hará la intérprete de Halo.

En tarima ya se ha visto a una Beyoncé con una melena larga que se ondea por decenas de ventiladores que la mantienen peinada e inmaculada, mientras ella se desliza por pasarelas y plataformas adornadas con plásticos y textiles metales tornasol.

Estos ambientan a la perfección las grafías que hay en el álbum más reciente de la cantante, que recopila sonidos de muchas épocas musicales interpretándolos en un blues disco contemporáneo muy al estilo Queen B.

Pero la estrella del pop no está sola en los escenarios. Además de sus bailarines, hay dos robots que la acompañan durante el performance del sencillo Cozy, cuyos brazos mecánicos mueven dos marcos plateados alrededor de Beyoncé. Siguen sus movimientos y caen de forma precisa de acuerdo con la música, todo un derroche de última tecnología que ha dejado perplejos a los asistentes al concierto.

Algo que también sorprendió a los suizos fue el cambio de vestuario de la cantante durante sus dos horas de show. Uno de los que más impresionó fue el mono de Loewe en color nude relleno de piedras preciosas, que en la parte del busto y la entrepierna tiene bordadas dos manos muy delicadas en negro que semejan a los brazos de la artista cubriendo sus atributos físicos.

Por otro lado, hay varios conjuntos metálicos y desestructurados confeccionados por Balmain, que elevan la imagen de Beyoncé a un mundo futurista industrial con muchos reflejos de brillo, como si se tratara de una bola disco humana.

Mugler también es una de las firmas de alta moda que diseñó algunos de los atuendos de la cantante, como su icónico traje abeja; sin embargo, hubo un traje que se salió de todo contexto, pues en principio era blanco y luego, con ayuda de rayos UV, se va estampando en vitrales coloridos en vivo y en directo.

Todo este despliegue fashion se da mientras Beyoncé interpreta todas las canciones de su más reciente disco, entre las que están Heated, Move, Allien Superstar, Virgo’s Groove, I’m That Girl y la inigualable Break My Soul.

Además de estos sencillos, se pueden escuchar en vivo exitazos como Formation, Drunk in love, Love On Top, Run The World y Halo, mientras vuela sobre el público en arneses, plataformas y hasta un caballo de cristal.