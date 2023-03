Clara Chía tendría particular apodo para referirse a Shakira; le molesta que le nombren a la cantante

Shakira, desde 2022, volvió a retomar con fuerza su carrera musical tras varios años en los que estuvo alejada y distante de la industria musical. La barranquillera cautivó con su regreso, utilizando detalles de su vida personal y privada para crear propuestas inesperadas.

La cantante se lució junto a Bizarrap en su presentación en el show de Jimmy Fallon. - Foto: Fotograma, 0:15, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

Uno de los puntos que protagonizó esta serie de canciones fue la ruptura amorosa que vivió con Gerard Piqué, quien decidió pasar la página y darse una oportunidad sentimental con Clara Chía Martí, una joven de 23 años que llegó a su vida para darle un giro inesperado. Esta relación se ubicó como blanco de algunos dardos y pullas de la colombiana, que no lo pensó dos veces y les tiró varias pullas con sus éxitos musicales.

Con el estreno de estos proyectos artísticos, Clara Chía quedó como protagonista de memes, noticias y críticas en redes sociales, donde se aseguraba que era la culpable de la separación del exfutbolista y Shakira. La relacionista pública guardó silencio en todo momento, tratando de esquivar la presión generada por la prensa.

La joven protagonizó diversos videos de los medios españoles. - Foto: Europa Press

A pesar de que la joven no se pronunció sobre los cruces y pullas que recibió de la cantante, medios internacionales aseguraron que la española tendría un particular apodo con el que se refiere a la expareja de Piqué. Pese a que no se confirmó esto, versiones apuntaron a que la catalana no estaría muy cómoda y contenta cuando le nombran a la celebridad.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

De acuerdo con lo que registraron portales como Terra y Voces Críticas, Clara Chía habría optado por utilizar un apodo específico para comentar sobre Shakira cuando está con el círculo de amigos del empresario. La relacionista pública, cuando dialoga con su entorno, compañeros de Kosmos y conocidos, llama a la cantante como “la ex de Gerard”, poniéndole un tono “despectivo y ofensivo”.

De igual manera, este término también fue mencionado semanas atrás por el portal Vanitatis, el cual indicó que los familiares y amigos de la joven se refería de la misma manera sobre la estrella musical. Al contrario de lo que muchos opinaban, el medio puntualizó en que la española se enojaba y molestaba bastante cuando le nombraban a la expareja de su actual novio.

La colombiana le tiró pullas a la joven desde la BZRP Music Session #53 - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

“Y aunque dicen que no, que la joven está bien, escuchar cómo hablan de la cantante da cierta imagen de enfado o, al menos, de ofensa”, reseñó Vanitatis.

Aunque se mantiene un desconocimiento sobre cuáles son las verdaderas reacciones de Clara Chía con respecto a los dardos que le lanzó la barranquillera en los últimos meses, es importante recordar información que recopiló Jordi Martin, famoso paparazzi, luego de que se publicaran las primeras fotos de la joven con el exfutbolista en un matrimonio.

El paparazzi Jordi Marti ha estado reportando la vida de Shakira durante mucho tiempo. - Foto: Instagram: @3gerardpique / @jordimartinpaparazzi / @Shakira

Según reveló el comunicador, la española habría entrado en una fuerte crisis el día siguiente que se publicaron las primeras fotos suyas en compañía de Gerard Piqué. Una fuente le informó al periodista que la novia del deportista llegó llorando y afirmando que le habían arruinado la vida con esta clase de imágenes.

“Yo fui el primer fotógrafo que hizo las primeras fotos de Piqué y Clara Chía, fue la portada de la revista Hola el año pasado. Me acuerdo que al día siguiente de salir la publicación, yo avisé a Tonino que iba a salir eso. El día que se publicó esa portada, Shakira estaba abatida, hundida, estaba muerta y claro que pensé en ella”, contó en el diálogo que sostuvo con Shirley Radio.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

De igual forma, Martin relató cómo fue retratar a la novia de Piqué, señalando que la vio con un vestido a rayas, su pelo desarreglado y no perdió oportunidad para registrar aquel momento, plasmando cómo lucía realmente.

“Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron en una boda, Clara Chía llevaba un vestido a rayas y se le marcaba un poco la barriga, tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel mundial”, indicó.

No obstante, Jordi Martin fue claro en que tuvo contacto con un trabajador de Kosmos, compañero de Clara Chía, quien le comentó acerca de la reacción que tuvo la mujer al ver estas primeras fotos en la portada de una famosa revista.

“Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que ‘esas fotos le han arruinado la vida’, que el mundo entero la está criticando, que hacen mofas riéndose de ella’”, señaló en la charla con la locutora venezolana.