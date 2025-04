Claudia Bahamón reapareció tras inesperada decisión que tomó; dejó contundente mensaje: “Espero nunca defraudarlos”

“¡Qué alegría de nominación! Estoy inmensamente feliz y agradecida porque gracias a ustedes estoy nominada como ‘Presentadora favorita del público’ en los Premios India Catalina. Para mí, lo más valioso de esta linda carrera siempre ha sido la conexión con ustedes, el amor que me dan y la energía hermosa que compartimos día a día WOOOWWWW! ❤️❤️❤️❤️ No saben que privilegiada me siento. Si gano nuevamente este premio quiero recordarles que este es un reconocimiento que no es solo mío, sino de todos los que me han acompañado en este camino”, comentó al inicio.