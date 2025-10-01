La segunda temporada de La casa de los famosos estuvo marcada por una gran cantidad de participantes, la cual se repartía entre creadores de contenido, cantantes, actores, actrices, entre otros.

Hubo quienes resistieron hasta el cuarto mes, pero también quienes salieron en las primeras semanas de competencia, y entre ellos se encuentra el ahora locutor Cris Pasquel, quien recientemente expuso a través de sus redes sociales que fue víctima de robo en la ciudad de Bogotá.

Cris Pasquel, exparticipante de 'La casa de los famosos'. | Foto: Redes sociales Cris Pasquel

Pasquel compartió que el robo sucedió en la madrugada del pasado martes 23 de septiembre, mientras se encontraba desplazándose por la capital junto a Sander Rendón, su productor.

De acuerdo a lo que contó, tanto él como su acompañante cayeron en la modalidad de robo que consiste en fingir un accidente para obligar a los conductores a detenerse.

Según relató, en las horas de la madrugada, sufrieron un supuesto choque de otro carro por detrás en un cambio de semáforo, y fueron abordados por varios hombres armados.

“Mi gente, me robaron. Gracias a Dios estoy bien. Nos chocan por atrás, nos chocan suave. Yo sé que es una modalidad de robo muy vieja, pero caímos”, dijo Cris.

A lo que añadió: “Cuándo nos chocan, la reacción de nosotros fue salir a ver qué había pasado. Entonces salimos y ahí es cuando cuatro desadaptados, totalmente armados, nos amenazaron y nos quitaron los celulares, los documentos”.

Aunque ya la situación era bastante tensa, empeoró al sentir que uno de los hombres le estaba apuntando directamente en la espalda. “Se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Pensé en escenarios muy negativos, pero gracias a Dios estamos bien”.

No siendo suficiente al llevarse los celulares y los documentos, los delincuentes también les soltaron el carro en el que iban.

“Estos bandidos se suben a un carro y luego al otro, el que nos chocó, y se llevan nuestro vehículo”, dijo el locutor.

Pese a que ambos vivieron un momento bastante crítico y complejo, debido a la inseguridad que se vive en la capital del país, Cris Pasquel aseguró que de un susto muy grande no pasó, pues ninguno salió herido.