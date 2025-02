Cris Pasquel es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; tomó dura decisión y afectó a uno de los participantes

View this post on Instagram

¿Quiénes han salido de ‘La casa de los famosos Colombia’?

Kata Otálvaro: La reconocida DJ y modelo fue la primera estrella en estar por fuera de la competencia, pues debido a una condición de salud, no logró llegar al Canal RCN en la fecha de estreno del reality, situación que no fue perdonada por ‘El Jefe’ y no se le dio más plazo para su ingreso.