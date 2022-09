Cuando Nerú habló sobre su relación con Verónica Alcocer y el impacto de Gustavo Petro en su drástico cambio de vida

En el país hubo gran revuelo por la contratación del afamado coreógrafo Nerú Martínez en la Casa de Nariño. La vinculación habría sido por un valor de 28 millones de pesos en lo que queda del año (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), para promover el buen ambiente laboral y manejar el gimnasio de la residencia presidencial.

Centenares de personas se preguntaron si entre el artista y la familia Petro Alcocer existe algún tipo de relación, lo que fue contestado por el coreógrafo en una entrevista con Hernán Orjuela en el programa En las mañanas con Uno hace cerca de siete años.

Martínez en aquel momento habló sobre su transformación en la vida, ya que después de muchos años de ser homosexual, decidió cambiarlo, gracias a un encuentro con Dios y en el programa, afirmó: “Mi gran amiga Verónica Alcocer ha visto ese cambio, lo palpó, porque la conozco hace años. Vio mi transformación total y ella fue una de las que más quedó impactada con esto y dice que los milagros existen”.

“Ella fue la primera que me dio la mano, la primera que me apoyó y la que me sigue apoyando con una fuerza espiritual grandísima. De hecho, ella me acompaña a la iglesia”, expresó con gran nostalgia el coreógrafo.

De igual manera, en aquel programa, reveló la identidad de quien impactó fuertemente su vida, pues se trata del exalcalde de la capital y hoy presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue determinante en su autopercepción: “Estuve en una fiesta de cumpleaños en la casa del señor alcalde y hasta él mismo se acercó a mí, me miraba, me reparaba, me analizaba, y me dijo en su sabiduría: ‘Tú no eres gay’. En ese momento yo no había comenzado el proceso y eso me impactó”.

Asimismo, dijo que entre las hijas del -actual- presidente de Colombia, hay una que le causa gran ternura, asegurando: “A mí me conmovía mucho el abrazo de la hija del alcalde [Petro], la más pequeña, Antonella. Esa niña, con ese amor, cuando me abraza, es impresionante. Es un brazo de paz, de alegría. Yo sentía el amor de ella y fue una de las que más me ayudó con ese proceso” [de transformación, de la homo a la heterosexualidad, que implica un cambio drástico en los hábitos de vida que se tengan].

Entre tanto, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), manifestó a inicios de septiembre: “Este año las decisiones que hemos tomado le ahorrarán 33.000 millones al presupuesto del Dapre. Se contrató a Nerú para dirigir el gimnasio y las actividades de bienestar del Dapre. Tiene toda la experiencia y la confianza para desarrollar el objeto del contrato”.

De acuerdo con el contrato conocido por SEMANA, el objeto es cumplir con la realización de actividades en materia de salud mental que, según las especificaciones del documento, cumplan y contribuyan al mejoramiento del clima laboral.

“Apoyar al grupo de bienestar y desarrollo del área de talento humano en la realización de actividades que promuevan estilos de vida saludable, a través de la práctica de actividades de acondicionamiento físico para los funcionarios de la entidad, con el fin de prevenir enfermedades, mejorando sus condiciones de calidad de vida”, se desprende del contrato.

Además, se especifica que el reconocido coreógrafo adelantó pequeños cursos y talleres como instructor de programas como Rumbafit, Powerrumba y Pilates, entre otros. Fueron cursos de uno y máximo tres días.