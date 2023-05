“De 15 quedé”: Daniel Arenas se sometió a un procedimiento estético, ¿qué se hizo?

El reconocido presentador y actor Daniel Arenas está siempre en la cabeza de los colombianos no solo por su participación en varias producciones tales como: ‘Los Reyes’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’, entre otros, sino por ser uno de los actores más guapos del momento.

Daniel Arenas se mostró muy emocionado en 'Hoy día', programa donde trabaja actualmente - Foto: Instagram: 'Hoy día'

Su carrera se ha disparado vertiginosamente y ya a nivel internacional es una de las figuras más buscadas. De hecho, el bumangués hace parte de ‘Hoy día’, programa matutino que hace parte de la compañía Telemundo y donde comparte set con diferentes presentadores reconocidos como Andrea Meza, Nacho Lozano, Nicole Suárez.

Por esto, uno de sus objetivos es el de mantener siempre su buena figura y su imagen impecable y lucir siempre bien frente y detrás de las cámaras, así que para lograrlo no escatima en gastos y en escoger los mejores lugares donde lo consientan.

Daniel Arenas siempre ha permanecido muy activo en redes sociales y más cuando durante tanto tiempo mantuvo a sus seguidores al pendiente de su noviazgo con la virreina Daniella Álvarez, de quien se ha visto distanciado últimamente.

Daniella Álvarez habló, por primera vez, públicamente sobre Daniel Arenas. - Foto: Tomadas de Instagram @danielaalvareztv y @danarenas - Montaje: SEMANA

Ahora, aunque sus redes no están llenas de mensajes de amor y fotos románticas, siguen estando activas. El presentador aparece hablando de procedimientos estéticos y compartió con sus fans un video en el que dejaba ver los pasos de un novedoso procedimiento estético. Incluso, extendió la invitación a los hombres que lo estaban viendo, pues asegura que es vital cuidarse a sí mismos, pues estos procedimientos no deben ser exclusivos para las mujeres. El procedimiento se llama técnica de Israel, el cual es un drenaje linfático de la cara.

“También incluye el cuello, la cara y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy comenzando porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno, nada, es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas, que es consentirnos”, dijo.

El colombiano sorprendió con su cambio físico. Su rostro lucía muy bien después de haberse sometido al procedimiento linfático, cosa que lo llenó de gran satisfacción, pues por las jornadas de trabajo tan demandantes, le queda como anillo al dedo consentirse con este tipo de procedimientos que le dan vida a su rostro y cuello.

Así fue como poco después de haberse sometido a la famosa técnica, Daniel compartió los resultados, con sus millones de seguidores, asegurando que se veía de 15 años, pues dijo que al terminar el procedimiento estético, le aplicaron un producto que usan las Kardashian.

“De 15 quedé, de 15 quedé y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian, me ardió un poquito”, dijo.

El actor habló del procedimiento que se hizo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

Y es que el cambio si se hizo notar, pues el actor efectivamente lucía mucho más fresco y con una piel más luminosa, brillante y aparentemente sana, fue por esta razón que Arenas, despertó toda la admiración de sus seguidoras.

En la publicación recopilada por una página de entretenimiento en Instagram, varios de los seguidores del actor y presentador colombiano dejaron comentarios sobre su cambio. “Yo veré a manejar la frente la hora de hablar”; “❤️súper”; “que buen procedimiento para cuidar la piel y también para relajarse un poco”; “En dónde lo hacen? USA pero donde? Cuál producto de las “Kardachans” ja, ja, ja, ja 😂🤣”.

Cabe destacar que Daniel empezó a darse a conocer por su paso en Protagonistas de Novela y luego sostuvo una relación con la presentadora Carolina Cruz. Al terminar, él decidió buscar rumbo en Estados Unidos y hasta el momento ha sido su segundo hogar sin dejar de visitar Colombia, pues constantemente se encuentra con sus padres y demás familiares.