¿De qué murió Chris Rea, autor del clásico navideño ‘Driving Home for Christmas’?

El artista falleció a los 74 años, según lo reveló su familia.

22 de diciembre de 2025, 8:56 p. m.
Chris Rea, autor del clásico navideño 'Driving Home for Christmas'
Chris Rea, autor del clásico navideño 'Driving Home for Christmas' Foto: Redferns

Chris Rea, el legendario cantante británico autor del himno navideño Driving Home for Christmas, falleció este lunes, 22 de diciembre de 2025, a los 74 años, en un hospital de su país natal, tras una breve enfermedad que lo consumió en sus últimos días.

Su familia, integrada por su esposa, Joan, y sus dos hijos, confirmó la noticia con un comunicado lleno de dolor, señalando que partió “pacíficamente, rodeado de sus seres queridos”.

Su muerte llega a pocos días de la celebración de Navidad, cuando su clásico volvía a dominar la radio y las playlists globales, dejando un hueco imborrable en el rock, blues y la música festiva que Rea moldeó con su voz grave y rasgada.​

Nacido el 4 de octubre de 1951 en Middlesbrough, Inglaterra, en una familia de raíces italo-irlandesas, Christopher Anton Rea fue un autodidacta en la guitarra. Debutó en 1978 con Whatever Happened to Benny Santini?, pero explotó en los 80 con un estilo que mezclaba rock suave, blues y soul.

Vendió más de 30 millones de discos mundialmente, con 25 álbumes de estudio, y en Spotify suma 24 millones de oyentes mensuales. En sus últimos años, se volcó al blues puro, con obras como Jazzy Italy o Still So Poor, evocando sus orígenes mediterráneos.​

YouTube video Jckb3dnS5fw thumbnail

Rea se constituyó como un pilar del pop rock británico. En Spotify, irrumpe en Top 10 de Reino Unido, Alemania, Austria y Noruega cada diciembre, con miles de millones de streams acumulados.

Desde los 90, la salud de Rea fue un vía crucis. En 1994, una peritonitis postquirúrgica lo dejó hospitalizado durante meses. Un ictus en 2016 paralizó sus brazos, pero adaptó su música a versiones acústicas.

Luego en el 2000, un cáncer de páncreas requirió extirpación del órgano y parte del estómago, generándole una diabetes crónica. Su muerte apunta a complicaciones de estas afecciones.

Aunque Driving Home for Christmas no posee récords Guinness mundiales formales como el de “canción navideña más vendida”, sí ha logrado hitos impresionantes en charts y streams que la convierten en un fenómeno musical.

Lanzada en 1986 como B-side y reeditada en 1988, la canción debutó en el No. 53 del Official UK Singles Chart. Su verdadero despegue llegó en la era digital: desde 2007, reingresa anualmente al chart navideño, con pico en No. 33 ese año y No. 10 en 2022, gracias a descargas y streams. Esto la posiciona como una de las canciones navideñas más longevas en el Top 40 británico cada diciembre.​​ Ha superado el millón de copias vendidas globalmente, con triple platino en el álbum asociado New Light Through Old Windows en UK.

