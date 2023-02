Def Leppard y Mötley Crüe, de concierto en Colombia: horarios, teloneros y lo que no se debe llevar

La capital colombiana está a horas de tener a dos de las bandas rockeras más grandes del mundo, Def Leppard y Mötley Crüe, que de hecho ya se llevaron el Pollstar 2023 a mejor tour de rock con su The Stadium Tour, show que se verá este 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar, lugar que ha visto hacer historia a artista de talla mundial como Los Fabulosos Cadillacs, Iron Maiden, Slipknot, Aerosmith y Shakira.

Esta vez será el turno para las bandas británica y estadounidense, que han unido sus fuerzas para poder hacer giras por todo el mundo y así llevar a sus millones de fanáticos por todo el planeta los éxitos que los hicieron famosos en los años 90, añadiendo a Latinoamérica a su gira, una de las más exitosas que han tenido en su carrera artística.

MONTERREY, MEXICO - FEBRUARY 21: Phil Collen guitarrista de Def Leppard en su concierto en el Estadio Banorte en Monterrey, Mexico. (Foto: Medios y Media/Getty Images). - Foto: Getty Images

El show, producido por Live Nation, vendió más de 1,3 millones de entradas en 2022 y ha acumulado más ganancias en lo que va de 2023, año en el que las bandas ya pasaron por algunos lugares de Estados Unidos y México, para inaugurar Suramérica con Colombia y luego seguir su camino hacia Perú, Brasil, Chile y Argentina; luego, volverán a Norteamérica y finalmente atravesarán el Atlántico para visitar Europa.

En cuanto al concierto en Bogotá, está previsto todo para que desde las 8:00 a. m. se estén ultimando todos los detalles y pormenores para el ingreso de los fanáticos al Parque Simón Bolívar. A las 3:00 p. m. se habilitará el ingreso para las personas con movilidad reducida y a las 4:00 p. m. se abrirán las puertas para el público en general.

Una vez con el público listo y ubicado, el ‘show’ lo iniciará la banda colombiana Kraken, haciendo las veces de telonera y siguiendo la tradición del ‘tour’ de darle espacio al rock local para inaugurar con creces el concierto y así subir la energía a tope para recibir a los artistas principales. La banda paisa estará en tarima a las 7:00 p. m.

Nikki Sixx y Mick Mars del grupo Mötley Crüe en estadio Banorte de Monterrey, México. (Foto: Medios y Media/Getty Images). - Foto: Getty Images

A las 8:00 p. m. está previsto que la banda británica esté en el escenario, aprovechando que el público ya está en lo más top, para así continuar con dos horas en las que se escucharán temas como Pour Some Sugar On Me, Love Bites, Bringin’ On The Heartbreak, Armageddon It y Animal, entre muchos otros.

Luego viene el grupo estadounidense a las 10:00 p. m., que también tendrá dos horas aproximadamente para derrochar todo el ‘glam’ y el rock and roll que los caracterizó en los años 80, donde mostraban melenas abundantes, cuero en su máxima expresión, maquillajes fluorescentes y mucha piel, look que han adaptado con el pasar de los años.

Recomendaciones a tener en cuenta

Como en todo show masivo hay muchas indicaciones que los fanáticos deben seguir y a veces se pasan por alto, lo que genera congestiones al momento del ingreso y hasta algunos pleitos entre los asistentes y el equipo de logística encargado de hacer cumplir las reglas.

Este ‘show’ no es la excepción y aquí están los requerimientos que hacen los realizadores del evento para que el concierto se desarrolle con total normalidad:

No acampar la noche previa al concierto.

No llevar bolsos muy grandes, cosmetiqueras ni binoculares grandes.

No portar objetos cortopunzantes o cualquier otro tipo de arma. Lo mismo aplica para líquidos o gases inflamables.

No llevar mascotas.

No está permitido el ingreso de bebidas, alimentos ni cámaras fotográficas semiprofesionales o profesionales (lentes removibles), Gopro o selfie stick .

No estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

WASHINGTON, DC - JUNE 22: La banda Mötley Crüe en su concierto de Washington, DC. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation). - Foto: Getty Images for Live Nation

Por otro lado, es pertinente lucir ropa cómoda, se pueden ingresar impermeables para protegerse de la lluvia en caso de que se presente, las riñoneras y bolsos pequeños sí son permitidos y se pueden mantener las baterías recargables para celulares en caso de que se quiera tener el celular a toda marcha durante el ‘show’.