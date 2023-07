‘Demonio de la vida real’ se hace extravagante modificación corporal: implante de serpiente

En el proceso se tuvo que hacer un marcado y el corte de unas zonas designadas en los brazos de Peralta para colocar los implantes que eran de silicona, seguido a esto se debía drenar el líquido y suturar la piel como un turducken (plato en el que un pavo es amarrado para que no se salga el relleno) cosmético.

Peralta afirmó que quería renovar su apariencia porque “me veo marcadamente diferente de otros seres” y eso le gusta, a lo que añadió: “Todos somos piezas únicas en el juego de la vida y me hace mucho más original y más cercano a cómo quiero verme [...] No me inspiré en otras personas, ya que las piezas únicas en cada persona son totalmente diferentes con cada modificación”.