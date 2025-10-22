Yina Calderón fue foco de todo tipo de reacciones en redes sociales, luego de lo sucedido en el evento Stream Fighters 4, realizado el pasado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá. La empresaria de fajas asistió a la pelea con Andrea Valdiri, dejando al público sin palabras con una decisión que tomó.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se retiró del encuentro a solo unos segundos de haber comenzado, lo que provocó que miles de personas reaccionaran en su contra. Pese a las críticas y abucheos en el lugar, la mujer decidió no continuar.

Esta decisión desató especulaciones de todo tipo entre los asistentes y usuarios de redes sociales, quienes se preguntaban si Yina Calderón enfrentaría una sanción o multa económica por abandonar la pelea.

¿Yina Calderón tendrá que pagar multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri?

Aunque muchos aseguraron que así sería, tal como se mencionó días antes del evento, Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido, salió a aclarar la situación y explicó si esto era cierto o no.

La familiar de Yina Calderón grabó un video en el que explicó que el contrato se había cumplido a cabalidad, por lo que no había preocupación en pagar ninguna millonada.

Yina Calderón confesó que habría cumplido su objetivo en Stream Fighters 4. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Captura de pantalla redes sociales

La mujer fue enfática en que no podía mostrar el contrato por lo estipulado legalmente, pero sí señaló que ni siquiera podía revelarse la suma acordada en caso de incumplimiento.

“Para todas las personas que están preocupadas que porque a mi hermana la van a demandar, no se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. No lo puedo leer y no se los puedo mostrar porque esto es confidencial, y ni siquiera Valdiri podría decir la suma que toca pagar si se incumple el contrato”, dijo en la publicación.

Juliana Calderón, que tuvo cruce con la mamá de Andrea Valdiri, mencionó que lo único que fue evidente fue la “inteligencia de su hermana” al tomar esa decisión y lograra que todo el mundo hablara de ella.

“Entonces esto está totalmente establecido, el contrato se llevó a cabo y no hay problema. La única que está siendo tendencia hoy en día en Colombia es mi hermana y es por su inteligencia”, agregó.