Yina Calderón se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras su participación en el evento Stream Fighters 4, realizado el pasado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá. La influencer llegó acompañada de sus hermanas y amigos para cumplir con el compromiso adquirido con la organización, lo que generó gran expectativa entre los asistentes, quienes esperaban verla enfrentarse a Andrea Valdiri en el cuadrilatero.

La creadora de contenido, conocida por su carácter impulsivo y sus polémicas apariciones, fue recibida con emoción por parte del público. Sin embargo, la sorpresa llegó poco después de iniciado el combate, cuando Calderón decidió abandonar la pelea. Su retiro, a segundos del inicio del combate, dejó atónitos a los espectadores y provocó una avalancha de comentarios en redes sociales.

Mientras algunos la criticaron fuertemente por no continuar, otros defendieron su decisión, argumentando que actuó por precaución. No obstante, el ambiente en el coliseo se tornó tenso: parte del público respondió con abucheos, y en plataformas como X y TikTok comenzaron a circular memes y videos que ironizaban la breve duración del enfrentamiento.

Tras esto que se vivió y abarcó parte de las noticias de farándula, Manelyk González, conocida como Mane, decidió pronunciarse y hablar sobre este hecho, estallando por la decisión que tomó la exparticipante de La casa de los famosos 2025.

La mexicana compartió un video en el que comentó que le parecía una falta de respeto lo que ocurrió, pues era algo serio y un compromiso que había adquirido con la organización.

“Me parece de lo peor, me parece una falta de respeto, una falta de respeto hacia ella, una falta de respeto hacia su equipo, porque, o sea, no sé cuánto haya entrenado o no, lo poco, mucho, es una falta de respeto también para esas personas”, mencionó.

Adicionalmente, la creadora de contenido, que estuvo en la edición colombiana del reality, indicó que le parecía una forma de robar y hacer perder el tiempo a todos aquellos que creyeron en su participación.

“Oye, si te estás robando, porque eso es robar, perdón, aquí, en China, donde sea, le estás robando a las personas, le estás robando al organizador que te pagó, porque no estás haciendo lo que tenías que hacer”, comentó.