“Se puso hasta morada”: hermana de Yina Calderón expuso detalle de insultos con la mamá de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Pasan los días y la famosa pelea de Stream Fighters 4 no deja de dar de qué hablar en redes sociales. En este evento, que se llevó a cabo en el Coliseo MedPlus el pasado sábado 18 de octubre, varias cosas son motivo de discusión, como el KO (nocaut) a Belosmaki.

Sin embargo, lo que más llamó la atención tanto de los organizadores como de asistentes y seguidores en vivo, fue la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que duró menos de 30 segundos.

En el momento en que habilitaron el primer asalto y ambas influencers chocaron guantes, empezaron los golpes, y fue Andrea Valdiri quien con técnica acorraló a Calderón con varios golpes de izquierda y uno de derecha en sus costillas.

Pasados solo 20 segundos, Yina Calderón pidió que se detuviera la pelea para decirle al árbitro que renunciaba, y se quitó los guantes.

Este suceso desató algarabía entre los asistentes, e inconformidad en Andrea Valdiri y su equipo, empezando por su madre, la señora Carmen Valdiri.

Algunas de las cámaras lograron captar una pelea que, con solo palabras, pareció más fuerte que los 20 segundos de boxeo, y fue entre Carmen y Juliana, hermana de Yina Calderón, pues de extremo a extremo del ring se gritaban cosas que personas que se encontraban cerca, aseguraron que eran fuertes.

Juliana Calderón habló de Stream Fighters 4 y lanzó pulla a la madre de Andrea Valdiri

Días antes de la pelea, la influencer barranquillera habló de la alta suma de dinero que cualquier participante tendría que pagar si se retiraba de la pelea y por esta razón, varias personas comenzaron a lanzar rumores acerca de un posible pago millonario que tendría que hacer Yina por abandonar la pelea en el ring.

Sin embargo, fue su hermana Juliana (abogada de profesión) quien habló de esta situación y aclaró que Yina no debe pagar absolutamente nada.

“No se preocupen que todo está estipulado y todo se cumplió; no se puede leer ni mostrar por lo que es confidencial y ni siquiera Valdiri podría decir la suma que se debía pagar si se incumplía el contrato”, dijo.

Además, se refirió a Carmen Valdiri y al fuerte cruce de palabras que tuvieron en el ring.

“A esa señora (madre de Andrea Valdiri), le quedó en pañales Harry Potter, la cantidad de hechizos que tiraba era increíble, se puso hasta morada […] Al ver esa reacción, lo único que yo hice fue defender a mi hermana, simple lógica”, señaló Juliana.