Destaparon la causa de muerte del actor Alec Musser, de ‘Son como niños’

Una pérdida que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo internacional

El 3 de enero, el portal TMZ reportó su muerte, pero no fue hasta la confirmación de su prometida, la también modelo Paige Press, que se verificó el deceso, momento en el cual empezaron a llegar cientos de mensajes lamentando su muerte.

“Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, escribió Adam Sandler en su cuenta de Instagram.

Para su compañera sentimental, quien también es una reconocida actriz de telenovelas estadounidenses, no han sido momentos fáciles, por lo que se ha dedicado a pasar su duelo y rememorar los mejores momentos que tuvo con su prometido. “El día que nos comprometimos fue el día más de mi vida”, escribió en una historia de junto a una fotografía de ambos en medio de una cancha de tenis.

La verdad de la muerte del reconocido actor

“La muerte de Musser no se considera un homicidio, ya que no hubo otros factores que contribuyeran a su muerte, además de la herida de bala autoinfligida”, redacta The Hollywood Reporter en su informe.