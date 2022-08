“Es canallesco”: Bayly pide que no lo culpen por muerte de actor con el que tuvo romance

Diego Bertie, recordado por su participación en numerosas producciones internacionales y nacionales, falleció el pasado 5 de agosto en Perú luego de haber sufrido una aparatosa caída desde un elevado piso en el conjunto residencial en el que vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, indicó el ministro de Cultura de ese país.

Ante esta lamentable noticia, varias personalidades de la farándula latinoamericana se pronunciaron en sus redes sociales y lamentaron el deceso del famoso artista inca. Uno de los más afectados fue el periodista Jaime Bayly.

El presentador, de igual manera, utilizó este fin de semana su columna en el diario Las Américas para compartir un cuento, al que llamó El suicidio del actor, y revelar algunos aspectos de la relación que tuvo con el cantante, puntualizando que no está vinculado con su deceso.

“Destruido, mudo de tristeza. El escritor piensa que es injusto y canallesco culparlo a él del suicidio del actor. No piensa quitarse la vida en homenaje a la memoria del actor”, indicó inicialmente Bayly.

Luego, añadió: “Destruido, mudo de tristeza y ferozmente culpado por los biempensantes y los malpensados, el escritor piensa: si, en vez de criticarme en esa penúltima entrevista, el actor me hubiese pedido ayuda, yo habría hecho cualquier cosa por salvarle la vida”.

Este no fue el único texto que le dedicó el reconocido comunicador a Bertie, puesto que en su tradicional columna en el diario El Comercio aseguró de forma metafórica que se encontraba muy triste por la noticia.

El periodista también aprovechó el espacio en ese rotativo para mencionar que quedó “devastado” luego de hacer un viaje a Alemania con su familia, puesto que vio un candado con las iniciales “D” y “J” en un puente de enamorados.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, Barclays ha visto un candado con las iniciales ‘D y J’. Conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”, precisó.

Cabe recordar que Bayly admitió que tuvo un romance con Bertie a través del libro No se lo digas a nadie. Sin embargo, el fallecido actor manifestó en algunas oportunidades que nunca estuvo de acuerdo con esa confesión.

“Sí fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo. Escribió libros, ventiló mi intimidad y expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, señaló el cantante hace unos años.

La misteriosa muerte de Diego Bertie sigue siendo investigada por las autoridades peruanas debido a que el representante de este aseguró que no se cayó del elevado piso de manera voluntaria.