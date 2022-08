Jaime Bayly se desahogó y dice que está “devastado” por muerte de actor de Caracol que fue su novio

Foto: c

Foto: c

Las autoridades peruanas confirmaron el pasado 5 de agosto el extraño deceso del reconocido actor Diego Bertie, recordado por su participación en múltiples producciones internacionales y nacionales.

De acuerdo con la cadena CNN, la muerte del actor de 54 años se registró en un centro asistencial, al parecer, luego de haber sufrido una aparatosa caída desde un elevado piso, en el conjunto residencial en el que vivía en el distrito de Miraflores.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos”, indicó el ministro de Cultura de Perú.

Luego de esta lamentable noticia, el reconocido presentador Jaime Bayly le dedicó unas emotivas palabras a Bertie mediante su tradicional columna en el diario El Comercio. Asimismo, indicó de forma metafórica que se encontraba demasiado triste.

El periodista, de igual manera, aprovechó el momento para mencionar que quedó “devastado” luego de hacer un viaje a Alemania con su familia, puesto que vio un candado con las iniciales “D” y “J” en un puente de enamorados.

“Recorriendo la ciudad, caminando por el puente peatonal que cruza sobre el río Meno, observando los centenares de candados que los amantes han dejado colgados en dicho puente, con sus nombres inscritos en las cerraduras como promesas incorruptibles de amor, Barclays ha visto un candado con las iniciales ‘D y J’”, indicó inicialmente.

Luego, añadió en la columna: “Conmovido, devastado por una tristeza que no cede, una pena que será infinita, ha derramado un par de lágrimas furtivas, sin que su esposa ni su hija lo adviertan”.

Cabe recordar que Bayly confesó que tuvo un romance con Bertie a través del libro No se lo digas a nadie. No obstante, enfatizó en la pieza literaria que la relación no perduró por el miedo que ambos tenían en aquella época.

“Sí fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida. No fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo. Escribió libros, ventiló mi intimidad y expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, señaló el fallecido actor hace unos años.

Bertie, además de gozar de un amplio reconocimiento en su país, también era muy conocido en Colombia, no solo por las producciones peruanas que en los años 90 eran vistas por los televidentes nacionales, sino también porque, durante la primera década de los años 2000, participó como protagonista y actor destacado en algunas producciones cafeteras.

Algunas de las series que hizo el reconocido artista en nuestro país fueron: Leonela (de la que fue protagonista); La ex (protagonista al lado de Ruddy Rodríguez, producida por el Canal Caracol); Bermúdez (también producida por Caracol Televisión en los años 2000, y protagonizada por Víctor Hugo Cabrera) y Amas de casa desesperadas, entre otras.

La misteriosa muerte de Diego Bertie sigue siendo investigada por las autoridades peruanas debido a que el representante de este aseguró que no se cayó del elevado piso de manera voluntaria.