Drew Barrymore: la reconocida actriz lleva seis años sin tener relaciones. Este es el motivo

Hace aproximadamente un mes, la actriz Drew Barrymore, reconocida por su papel protagónico en ‘Como si fuera la primera vez’, llamó la atención por la reacción frente a la afirmación que realizó el actor Andrew Garfield, conocido por interpretar a ‘Spider-man’ en las últimas entregas de la reconocida cinta de Marvel, sobre el haberse abstenido de tener relaciones sexuales durante seis meses para su papel como sacerdote jesuita en 2016, en la película de Martin Scorsese, ‘Silence’.

Las declaraciones del actor fueron hechas en el podcast WTF With Marc Maron donde reveló los detalles de su abstinencia. Sin embargo, las redes sociales estallaron cuando la estadounidense confesó en su programa ‘The Drew Barrymore Show’, que lo mencionado por Garfield no la había sorprendido. Especialmente en el tema sexual, por lo que muchos usuarios llegaron a pensar que ella “odiaba el sexo”.

Frente a esto, la actriz, de 48 años, tuvo que salir a aclarar las declaraciones mal interpretadas por los internautas a través de su blog, donde explicó su pensamiento real sobre el sexo y el motivo por el cual no ha vuelto a tener ningún encuentro sexual desde su divorcio con el actor Will Kopelman.

“Para que conste, no odio el sexo. Finalmente he llegado a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo. Además, cuando creces y estás en un matrimonio con hijos, piensas que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida. Pero luego, ¿qué pasa cuando eso no sucede?”, precisó.

“Algunas personas pueden salir de un matrimonio o una relación y en un futuro cercano encontrarse en otra relación. No hay nada de malo en eso, no juzgo porque para algunas personas eso realmente funciona. No funcionó para mí”, dijo Drew en su blog. Además, según sus declaraciones, el no tener encuentros íntimos es una forma de “honrar el estado de luto” por la pérdida de su núcleo familiar.

En 2016, ambos actores (Will Kopelman y Drew Barrymore) tomaron la decisión de divorciarse, tras haber estado casados durante cuatro años. Fruto de su amor tienen dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8. Ellas serían la razón por la que la actriz tomó la decisión de enfocarse en sus hijas y en el crecimiento de su vida personal.

A pesar de su separación, ésta no sería la primera vez que Drew se casa, pues ya ha tenido dos matrimonios más. Anteriormente estuvo con un camarero que conoció en Los Ángeles, llamado Jeremy Thomas, con quien tan sólo permaneció durante 10 meses, igual de corto que cuando estuvo con el actor Tom Green, con quien duró un año.

Detalles de su vida personal

Drew Barrymore aprovechó el momento para contarles a sus lectores a través de su blog, que a su edad, ya no ve la intimidad o los encuentros sexuales como lo hacía cuando estaba más joven. Aunque tuvo una adolescencia complicada porque sus padres no estuvieron para ella como modelos a seguir, su etapa la vivió sin mucha conciencia de lo que hacía, llevándola a buscar diversión, placer y aventuras desde muy joven.

Por eso, tras su divorcio, decidió centrarse más en sus hijas que en mantener una relación sentimental o quizá sexual con alguien. “Viví una vida muy rica y plena. Sin embargo, después de dos hijos y la separación de su padre -que me ha hecho cautelosa-, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas. Sé que esto no incluye a un hombre ni ahora ni en un buen rato”.