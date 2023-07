El error de Maluma y con el que metió en problemas a programa de televisión en España

Maluma sigue siendo uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional. Llevando el nombre del reguetón lo más alto posible, el antioqueño se encuentra viajando por el mundo para acrecentar su fama y promocionar sus más recientes éxitos.

Actualmente, se encuentra en Europa, específicamente en España, donde siempre ha sido bien recibido. La moda y algunas relaciones de pareja del pasado llevaron al artista a estar estrechamente vinculado con el Viejo Continente.

El cantante sigue a tope, dando a conocer su música alrededor del mundo. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

No obstante, su última visita ha sido totalmente laboral, con presentaciones programadas y una intensa agenda de prensa. Y es que, para cumplir esta última, el intérprete ha asistido a varios programas mañaneros, shows de entrevistas o magacines, a fin de acercarse más a la audiencia de dicho país.

Uno de los sets que visitó fue el del famosísimo formato El hormiguero, producido por Atresmedia y presentado por el popular Motos. En este se mezcla información general, actualidad, chisme, humor y experimentos sociales.

Ya en entrevista, uno de los temas por los que más se le preguntó al vocalista fue Madonna. La coyuntura de la internación de la reina del pop sirvió para colocarla como tema de conversación con el que es su amigo.

En ese sentido, Maluma confesó cómo fue convencerla para que se presentara junto a él en Medellín, revelando que no fue fácil y que, en más de una ocasión, ella estuvo a punto de cancelar por sus ocupaciones, pero que finalmente lograron hacer que se quedara.

Ya teniendo a la gran celebridad global en Colombia, el tema fue poder conseguirle dónde quedarse rápidamente, por lo que, sin dudarlo, ofreció su casa.

Maluma y Madonna durante el concierto en Medellín. - Foto: Tomado de @madonna

“Le volví a llamar y me dice: ‘La única forma es que vaya de entrada y salida; voy allá, hacemos los ensayos, hago el concierto y me regreso’. Le dije: ‘Bueno, ¿te quieres quedar en mi casa?’, y ella me dijo: ‘Claro, me encantaría quedarme en tu casa’”, contó el paisa.

Dejando el tema de Madonna a un lado, el pretty boy cantó su último sencillo, ‘Coco loco’, lo que significaría el inicio de una situación engorrosa para la productora de El hormiguero.

Lo que sucedió fue que, dispuesto a deleitar a la audiencia al cantar, aprovechó para sacar la botella del mezcal Contraluz, del cual es socio, y ofrecerle una copa a Motos. No obstante, el hecho de tener el frasco a la vista de las cámaras era todo un problema, del cual seguramente no tenía conocimiento, pues lo hizo de manera espontánea.

A pesar de la inocencia que haya podido tener Maluma, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece que infringió la ley, pues está prohibido hacer publicidad de una bebida alcohólica que tenga más de 36 % grados de alcohol.

Por su parte, lo que la ley de publicidad indica en España es que no se puede exhibir este tipo de bebidas alcohólicas, en caso de que contengan más de 20 grados, en ningún horario de la televisión, excepto entre la 1:00 a. m. y las 5:00 a. m.

Dada la situación, Facua, que es la organización de consumidores en acción, interpuso una demanda formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en contra de la productora encargada del programa de entretenimiento, la cual es la reconocida 7yacción.

El argumento de la querella fue el incumplimiento de la ley por haber mostrado el recipiente del licor en cuestión al aire, así como por haberle hecho publicidad indirecta, al hacer comentarios positivos del producto en un horario no permitido.

Maluma deja constantemente el nombre de Colombia en alto a nivel internacional. Foto por: John Shearer/WireImage - Foto: WireImage

Asimismo, se señaló al conductor español de haber estado consciente del embrollo en el que podría meterse por la situación y aun así haber seguido con ello. “Le voy a dar la vuelta a la botella para que no se vea la etiqueta, que si no, nos van a reñir”, indicó ante las cámaras.

Los equipos de comunicaciones de Maluma y del programa se mantienen en silencio.