Zion Hwang es un creador de contenido surcoreano que decidió no continuar viviendo en su país natal, por lo que comenzó en el mundo de la industria musical y emprender con un restaurante ubicado en la zona T de la capital colombiana.

En una entrevista con Trapitos al sol pódcast, el joven habló de sus orígenes, cómo fue llegar a Colombia y cuáles son las experiencias que ha vivido en el país cafetero.

Hwang empieza relatando que su historia es un poco larga e intenta ser breve, pues él nació en Corea del Sur y fue su papá quien tomó la decisión mandarlo a China porque consideraba que ese país se desarrollaría mucho más rápido, afirmando que las personas eran muy trabajadoras y las normas eran más exigentes.

Al llegar, Zion tenía seis años y el colegio en el que ingresó se la pasaba casi toda la semana, solo tenía la noche del sábado para compartir con su familia. Allí aprendió a lavar, cocinar y otras cosas que le obligaron a hacer.

Además, afirma que fue difícil adaptarse porque él no hablaba mandarín y sufrió de bullying, le pegaban, le hurtaban y tiraban la comida encima, situaciones que lo hicieron llorar todas las noches, pero que no fue capaz de contarle a su papá y como solución decidió pedirle que le contratarán profesores para ponerse a estudiar.

Su dedicación le permitió quedar en el puesto número once entre los más de dos mil estudiantes que había por curso, por lo que dejó de pagar el colegio y el país fue el que se encargó de los gastos. Sin embargo, después de ese reconocimiento, el maltrato por parte de sus compañeros no paró y dejó de estudiar para dedicarse al baloncesto.

Sin embargo, el padre de Zion quebró y tuvieron que afrontarse a nuevos cambios, como devolverse a Corea y vivir en un lugar mucho más pequeño a comparación de las comodidades que tenían.

Aunque era un momento difícil, el joven surcoreano continuó con el deporte y el equipo nacional lo seleccionó. Así que decidió ir a visitar a su abuela, salieron a caminar en la noche y sin imaginarlo un carro lo atropelló.