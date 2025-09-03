Suscribirse

El famoso coreano que vive en Colombia confesó por qué tuvo depresión cuando era niño: “Yo dije, Dios no me quiere”

En una entrevista, el creador de contenido habló sobre sus experiencias y anécdotas.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

4 de septiembre de 2025, 3:39 a. m.
El surcoreano confesó por qué sufrió de depresión cuando era niño.
Zion Hwang es un creador de contenido surcoreano que decidió no continuar viviendo en su país natal, por lo que comenzó en el mundo de la industria musical y emprender con un restaurante ubicado en la zona T de la capital colombiana.

En una entrevista con Trapitos al sol pódcast, el joven habló de sus orígenes, cómo fue llegar a Colombia y cuáles son las experiencias que ha vivido en el país cafetero.

Hwang empieza relatando que su historia es un poco larga e intenta ser breve, pues él nació en Corea del Sur y fue su papá quien tomó la decisión mandarlo a China porque consideraba que ese país se desarrollaría mucho más rápido, afirmando que las personas eran muy trabajadoras y las normas eran más exigentes.

Al llegar, Zion tenía seis años y el colegio en el que ingresó se la pasaba casi toda la semana, solo tenía la noche del sábado para compartir con su familia. Allí aprendió a lavar, cocinar y otras cosas que le obligaron a hacer.

&quot;COLOMBIA ME CURÓ LA DEPRESIÓN&quot; FT. ZION HWANG | Trapitos Al Sol Podcast Cap. 34

Además, afirma que fue difícil adaptarse porque él no hablaba mandarín y sufrió de bullying, le pegaban, le hurtaban y tiraban la comida encima, situaciones que lo hicieron llorar todas las noches, pero que no fue capaz de contarle a su papá y como solución decidió pedirle que le contratarán profesores para ponerse a estudiar.

Su dedicación le permitió quedar en el puesto número once entre los más de dos mil estudiantes que había por curso, por lo que dejó de pagar el colegio y el país fue el que se encargó de los gastos. Sin embargo, después de ese reconocimiento, el maltrato por parte de sus compañeros no paró y dejó de estudiar para dedicarse al baloncesto.

Sin embargo, el padre de Zion quebró y tuvieron que afrontarse a nuevos cambios, como devolverse a Corea y vivir en un lugar mucho más pequeño a comparación de las comodidades que tenían.

Aunque era un momento difícil, el joven surcoreano continuó con el deporte y el equipo nacional lo seleccionó. Así que decidió ir a visitar a su abuela, salieron a caminar en la noche y sin imaginarlo un carro lo atropelló.

Un accidente que vivió aproximadamente a sus 13 o 14 años y le dejó grandes secuelas en su cuerpo, pues su espalda se vio afectada, duró un tiempo haciendo sus necesidades acostado y fue en ese momento cuando entró en depresión y dejó de importarle lo que podía pasar.

