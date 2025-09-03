Cintia Cossio dio a luz a su segundo hijo y confesó que fue por cesárea: “No todo en la vida es como uno quiere”

Yeferson Cossio es un reconocido influencer por su contenido único, en el que se destaca por realizar diferentes tipos de bromas a sus amigos más cercanos, su novia o familiares, como sus hermanas Gisella y Cintia.

El creador de contenido últimamente ha vuelto a captar la atención del público, tras referirse a temas polémicos y regresar a la casa donde vivió su fallecido padre, una de las perdidas que más le ha afectado y no había afrontado.

Sin embargo, el día de hoy volvió a sorprender a sus fanáticos con una publicación de tres fotografías afirmando el nacimiento de su sobrino con la siguiente descripción: “Bienvenido a la familia” y presumirlo sin mostrarle el rostro.

De igual manera, la paisa subió en su perfil de Instagram, en el que tiene más de siete millones seguidores, unas tiernas fotos junto a su recién nacido, su primer hijo llamado Thiago, su pareja Jhoan López y su hermano Yeferson.

La publicación tiene más de 600 mil me gusta y comentarios de felicitación por parte de otras figuras públicas, amigos, fanáticos y su comunidad, quienes se alegraron por la noticia.

“Felicidades y muchas bendiciones”; “Felicidades y bendiciones para ese nuevo bebé y tu familia”; “Felicidades Cintia por tu ángel tan lindo que llegó en este mundo”; “¡Felicidades! ¡Dios los bendiga enormemente!”; “Muero de felicidad y amor”, fueron algunos de los mensajes.

Cintia Cossio confesó que tuvo a su hijo por cesárea

La creadora de contenido subió en horas de la tarde un video a sus historias en el que afirmó que es su segundo día de post cesárea, no ha tenido casi dolor ni complicaciones con dar leche y dejó ver como luce su abdomen en este momento, el cual tiene cubierto la parte de la cicatriz.

Además, la paisa también comentó que tenía muchas cosas por contar, aclaró los rumores sobre el ocultamiento del nacimiento porque no lo había publicado en redes y confesó por qué le realizaron una cesárea.

Cintia Cossio dio a luz y confesó por qué hicieron cesárea. | Foto: Captura de Instagram @soycintiacossio

“No oculte ningún nacimiento, el bebé nació hace 48 horas y sí, aunque me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé”, escribió, haciendo referencia que ambos se encuentran bien.

¿Cuál fue el regalo de Yeferson a su hermana por su embarazo?