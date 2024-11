¿Cómo estuvo el concierto de Paul McCartney?

Poco a poco la felicidad fue avanzando y permitiendo que el ambiente se llenara de grandes letras, tal y como fue el caso de Live and let die, Let it be y Now and then. Cada pieza era única, gracias a los sonidos de instrumentos y voces. De hecho, en partes se apreciaron clips del pasado, donde se detallaba la presencia de la banda en sus grabaciones y presentaciones.