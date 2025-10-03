“El patrón ya sabe. Aquí lo matan y aquí se queda”: Nelson Velásquez y el día que pasó susto en un show

El cantante de vallenato Nelson Velásquez es uno de los más reconocidos en Colombia y a nivel internacional por su amplia trayectoria musical.

El guajiro lleva más de 25 años de carrera y ha recorrido todo el país y varios continentes llevando su música, que ha generado un sin número de emociones en sus seguidores.

Como lleva tanto tiempo en la música, tiene un gran número de anécdotas y situaciones que ha vivido en los espectáculos que ha ofrecido en diferentes regiones del país.

En diálogo con Sin Filtro en SEMANA, Nelson Velásquez reveló varias situaciones particulares que ha vivido a lo largo de su carrera musical.

Por ejemplo, recordó algo que le pasó hace más de una década, una situación que lo dejó sorprendido porque fue una petición de una pareja.

“Una vez en Bogotá, hace unos quince años, una pareja se me acercó, me dijeron que eran seguidores y a conversar, pero el esposo me dijo que si le podía hacer el favor de darle un beso a su esposa. Yo le dije que claro, que un beso en la mejilla y el señor me dijo que no, que un beso en la boca”, contó.

Velásquez intentó manejar la situación, pero reconoció que fue un momento bastante incómodo. “Me explicaron que era algo que habían conversado y que estaban de acuerdo, pero, a mí, me parecía súper loco y le dije que eso no era correcto. Hay gente que le gustan ese tipo de cosas (risas)”.

También habló de situaciones que ocurren eventualmente en las tarimas: “En los conciertos le tiran sostenes a uno y después la dueña aparece pidiéndolo y ese tipo de cosas pasan. Ocurren cosas bonitas y otras no tanto”.

Sin embargo, recordó una situación particular que le ocurrió en una fiesta privada donde sintió que su vida peligró: “Yo mantengo mucha seriedad en los conciertos, pero, mire, que una vez un personaje organizó una fiesta para la novia y ella se pasó de traguitos. Empezó a echarme los perros y a mandarme mensajes con una amiga, papelitos, que si nos veíamos en una pesebrera y tal. Yo estaba muy joven y uno no mide el peligro”.

Agregó: “Yo estaba a punto de acceder a las cosas porque no medí la magnitud y en ese momento estaba caminando para ir a la cita, pero un escolta del personaje, que se pilló todo, me dijo: ‘El patrón ya sabe todo, se lo digo porque mi mamá es seguidora. Si usted va, aquí lo matan y aquí se queda’”.

Velásquez reconoció que si el escolta no le hubiera dicho lo que estaba pasando, se hubiera equivocado y que hubiera sido el fin de su carrera musical.

“En algunas oportunidades, vi cosas como personas que en su posición abusaban de uno porque uno cantaba cuatro horas y le decían a uno que no lo habíamos hecho y pedían que siguiéramos, pero sin pagar”, aseguró.

Podcast Sin Filtro Nelson Velásquez Cantante | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Agregó: “En una ocasión de esas paré y dije que no cantaba más. En ese momento pensé que pasaría de todo porque mandaron cerrar y nos tuvieron ahí encerrados. Cuando el tipo se durmió, un empleado nos dejó salir”.

El artista vallenato asegura que los tiempos han cambiado y que ya no ocurren las mismas cosas que hace dos décadas.

“Uno tiene que tropezar con muchas de estas cosas, sobre todo en las fiestas privadas. Sin embargo, los tiempos han cambiado y ya actualmente no pasa mucho”, sostuvo.