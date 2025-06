Elianis Garrido se pronunció por inesperadas palabras de Altafulla y le puso freno tras nombrarla: “Suéltenme ya”

La casa de los famosos 2025 sigue avanzando hacia la esperada final, permitiendo que los participantes conquisten al público para que voten a su favor. Cada celebridad utiliza sus estrategias para ganarse el respaldo de los televidentes, enfrentándose a quienes han tomado fuerza en votaciones.

En la última semana, se vieron distintos cruces y peleas entre los habitantes de la casa, dividiendo el ambiente de una forma extrema. Los posicionamientos se tornaron pesados, al punto de sacarse a relucir temas delicados y sensibles.

En la pasada actividad del domingo 1 de junio, Altafulla le habló duro a Emiro Navarro, demostrándole que ya no existía ningún tipo de simpatía entre ambos. El barranquillero terminó mencionando a una exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, haciendo alusión a un comportamiento físico que tuvo contra otro compañero.

“Te desconozco (…) Una semana más y vas a terminar siendo la Elianis de este programa, entonces como que deberías cogerla un poquito suave”, dijo Altafulla.

“Habla de este programa, que ya Protagonistas pasó hace rato”, respondió Emiro.

Altafulla: "Una semana más y vas a terminar siendo la Elianis de este programa"

Altafulla: "Una semana más y vas a terminar siendo la Elianis de este programa"

Emiro: "Habla de este programa que ya Protagonista pasó hace rato"

Esta mención que hizo el cantante despertó la reacción de Elianis Garrido, quien no se contuvo y habló de este detalle en redes sociales. La bailarina no dudó en defenderse, explicando que ya no quería terminar involucrada en formatos que no tenían nada que ver con su realidad.

La actriz, que se refirió recientemente a un accidente que tuvo, le puso un alto a Altafulla y a todos los que hablaban de ella por su pasado, indicando que era momento de pasar la página y disfrutarse un show de manera correcta, sin peleas en redes.

“¡No comento un programa al que no le he dedicado una sola hora de mi vida para verlo! No me interesa el programa, por algo no fui. Suéltenme ya, gracias, que ando en mi vida real“, escribió.

“No hablo de nadie. Suelten ya el tema que, honestamente, no me interesa. Por algo no fui. Disfruten el show. El que gane no va a compartir el premio con ninguno aquí. Gocen del espectáculo y dejen de pelearse en redes que no vale la pena. ¡Ya casi se acaba, todos volverán a sus vidas felices y subirán contenido juntos! Yo no tengo que hablar de un programa de TV al que no le he dedicado una sola hora de mi vida para verlo", agregó.