Se filtró audio de Melissa Gate confesando cruda situación con Altafulla: “Tuve que recibir ayuda psicológica”

Melissa Gate confirma que se sintió acosada por parte de Altafulla

“Respeta mi espacio personal, ¿okey? Tuve que ir a hablar con el jefe, no una, tres veces. Incluso hasta tuve que recibir ayuda psicológica y yo no estoy ante las cámaras llorando y victimizándome y diciéndoles que yo tengo que ganar esto porque he aguantado un montón de cosas", fue lo primero que la influencer que se perfila como posible ganadora le dijo al cantante.

“¿Saben qué? Yo he aguantado un montón de cosas, pero también he hecho un montón y yo creo que yo he hecho demasiado por este programa y 130 días si pesan más que 62, qué pena con vos y me paro en la raya y me prendo a traques con el que sea, porque 130 días acostándote de primera y levantándote de última si cuenta”, afirmó, mostrándose con mucho mal genio.