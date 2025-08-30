Enrique Iglesias será padre a los 50 años, esta es la cantidad de hijos que tiene el cantante con Anna Kournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto hijo. La familia, que reside en Miami, ya tiene tres hijos: los mellizos Lucy y Nicolás, de 7 años, y Mary, de 5.

Se espera que el nuevo integrante de la familia nazca a finales de 2025, según fuentes cercanas a la familia que conversaron con El País de España.

Tras más de 20 años juntos, Enrique y Anna mantienen su vida privada alejada de los medios, especialmente en temas familiares. La noticia se da en medio de una gira internacional del cantante español en México, India, Emiratos Árabes y España.

Por su parte, Kournikova se retiró del tenis profesional de manera abrupta y definitiva luego de una lesión de espalda en 2003, cuando tenía 21 años. Desde entonces, está centrada en el cuidado de sus hijos.

Cumple 15 años

El Festival Estéreo Pícnic reveló el cartel oficial de su edición número 15 que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, consolidándose como un referente musical en Latinoamérica.

Tyler, The Creator; The Killers y Sabrina Carpenter encabezan la lista de artistas invitados, con regresos esperados como Skrillex, Deftones y Lorde. En el cartel también formarán parte nuevas figuras pop como Doechii, Addison Rae y Lola Young.

En los 15 años del festival, el rock también estará presente con bandas como Men I Trust y Turnstile, mientras que el ritmo latino llegará de la mano de Peso Pluma y Young Miko. La preventa para los fanáticos comenzará el primero de septiembre y la venta general al público a partir del 3 de septiembre.

Demandado por sus compañeros

Sting, el reconocido músico inglés, enfrenta una demanda millonaria presentada por sus excompañeros de The Police, Andy Summers y Stewart Copeland, quienes reclaman que durante años no han recibido regalías por sus éxitos musicales.

El conflicto gira en torno a Every Breath You Take, la icónica canción de la banda, que, según la demanda, genera alrededor de medio millón de libras esterlinas anuales solo para Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Sumner.

Summers y Copeland aseguran que también formaron parte del desarrollo creativo de la canción, pero no recibieron créditos ni pagos justos por derechos de autor. Tras múltiples intentos fallidos de acuerdo extrajudicial, el caso fue llevado al Tribunal Superior de Londres bajo la categoría de contratos y acuerdos comerciales. La disputa legal llega en medio de viejas heridas entre los músicos luego de décadas desde la separación de la banda, que vendió más de 75 millones de discos mundialmente y marcó una generación con su mezcla única de rock, reggae y new wave, manteniéndose activa entre 1977 y 1986. A la fecha, Sting y su empresa Magnetic Publishing Limited no se han pronunciado sobre la demanda en su contra.

Vuelve a la universidad

La actriz colombiana Catherine Siachoque vuelve a las aulas académicas. La actriz reveló que a los 53 años retomará sus estudios universitarios en Estados Unidos, cumpliendo una promesa que le hizo a su padre cuando era joven.

Siachoque, conocida por su versatilidad en la actuación y su carrera como bailarina de ballet, ya había cursado Estudios Internacionales, pero no pudo terminar la carrera debido a su agitada vida laboral, razón por la cual esta vez espera iniciar una carrera más enfocada en las artes.

De acuerdo con lo revelado por la actriz, conocida por producciones como Sin senos no hay paraíso, La casa de al lado y El cuerpo del deseo, retomar sus estudios universitarios tiene un valor profundamente personal.

Lucha contra las drogas

Alicia Machado, ex Miss Universo y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, ha dado de qué hablar en las últimas semanas, luego de que en un diálogo abierto en el pódcast Chingonamente, dirigido por Adriana Gallardo, contó detalles sobre su adicción a las anfetaminas, que duró seis años, y, según lo reveló la modelo, surgió como consecuencia de la presión por mantener un ideal de belleza.

Durante su participación en el pódcast, la venezolana confesó también que su adicción le provocó terribles desórdenes alimenticios y dos intentos de suicidio. Machado recordó, además, los problemas que vivió en su reinado, bajo la organización de Donald Trump, quien fue dueño del certamen durante algunos años y de quien sufrió críticas constantes.

Sin embargo, la modelo aseguró que la llegada de su hija Dinorah fue un punto de inflexión fundamental en su vida y en su recuperación y proceso de sanación. Hoy, como jueza de Miss Universe Latina, Alicia usa su experiencia para inspirar y alertar sobre las presiones mediáticas y los trastornos relacionados.

Avanza su enfermedad

Bruce Willis, el reconocido actor de Hollywood por sus papeles en producciones como Duro de matar, Sexto sentido o El quinto elemento, sigue preocupando a sus seguidores por el rápido avance de su enfermedad. El actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2022 y, desde entonces, la enfermedad neurodegenerativa ha afectado rápidamente su capacidad de habla, memoria y comportamiento.