Esposa de Miguel Uribe Turbay abrió su corazón y destapó compleja situación cada vez que va al hospital: “Siento la angustia”

Desde el pasado 7 de junio, cuando un menor de tan solo 14 años perpetró un atentado contra Miguel Uribe, la colombiana optó por mantenerse alejada del ojo público y no dar declaraciones a los medios. No obstante, en una conmovedora conversación con María Elvira Arango para el programa Los Informantes , rompió su silencio y compartió, por primera vez, cómo esta dolorosa experiencia ha afectado profundamente a su familia, así como la manera en que la fe se ha convertido en su principal fuente de fortaleza durante este difícil proceso.

De hecho, en la entrevista, María Claudia Tarazona, que se refirió también al menor que atentó contra Uribe Turbay , fue contundente al destapar lo más duro de ir al hospital. Según explicó, solo tener que irse y dejarlo es muy duro para ella, pues la invade un temor de que suceda algo y no alcance a llegar.

“Le estoy haciendo un diario con todo lo que ha pasado. Le canto unas canciones divinas de iglesia. Hay canciones de Dios que a él le encantan, se las canto y me pongo de rodillas al lado de la cama, escribo al lado de él. Es durísimo irme de la clínica, siento la angustia de que algo va a pasar y no voy a alcanzar a llegar. Pero tengo que honrar mi palabra de estar con Alejandro, y sé que si Miguel estuviera acá, me diría”, comentó.