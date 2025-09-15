Suscribirse

Esposa de Miguel Uribe Turbay aclara si se irá de Colombia y confesó cómo es su relación con Miguel Uribe Londoño, su suegro

La viuda del político respondió una serie de preguntas en la primera entrevista que concedió desde su regreso al país.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 7:12 p. m.
María Claudia Tarazona reveló si saldrá de Colombia
María Claudia Tarazona reveló si saldrá de Colombia | Foto: Noticias RCN

María Claudia Tarazona generó múltiples reacciones en plataformas digitales y en la prensa nacional luego de atravesar una de las etapas más duras de su vida: la muerte de su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La partida de Uribe, ocurrida el 11 de agosto, significó un duro golpe para su familia y marcó profundamente la vida de Tarazona, quien ha tenido que aprender a vivir con la ausencia de su compañero de vida y padre de sus hijos. Con el paso de los días, ha procurado mantenerse en pie, aferrándose a la huella que él dejó en su hogar y en la historia que compartieron juntos.

Recientemente, volvió a captar la atención al conceder la primera entrevista para Noticias RCN, luego de su pérdida. En diálogo con José Manuel Acevedo, la abogada abrió su corazón para contar cómo ha afrontado el duelo y qué ha significado este proceso en medio de la pérdida del político.

Contexto: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió importante paso de su hijo: “Tu papá desde el cielo te acompaña”

En la charla con el medio, la viuda de Miguel Uribe Turbay señaló cómo fue comenzar de cero, contando con el apoyo de amigos y familiares. Allí se refirió a Miguel Uribe Londoño, su suegro y padre del fallecido político, con quien siempre tuvo una buena relación.

María Claudia Tarazona, quien hace unos días celebró un importante logro de su hija, fue contundente al mencionar lo bien que se llevaba con el papá de su esposo, forjando un equipo desde hace muchos años. La mujer fue enfática en que siempre admiró la química padre e hijo que ellos tenían, considerándola algo fuera del planeta.

“Su papá fue fundamental en todo, fue todo para él. No saben... pocas cosas he visto en la vida, que me llenen de tanto amor, como la relación que tenía Miguel papá con su hijo, Miguel. Eso no era normal, eso era de otro planeta”, dijo.

“Espectacular, él es un papá para mí. Yo tengo un papá maravilloso que amo y adoro, que está golpeadísimo con esto, le ha dado muy duro... pero Miguel papá es un padre para mí”, agregó, enmarcando lo paternal que ha sido Uribe Londoño con ella.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: @migueluribel / Foto 2: Semana

En cuando a si estaría en la política, Tarazona indicó que no se involucraría directamente con esto, pues tenía un duelo que llevar. Sin embargo, sí aclaró que se quedaría en Colombia y no saldría del país de ninguna forma, pues amaba su tierra.

“Mi vida ha sido la política, yo no me voy a ir del país, yo me voy a quedar acá. Amo este país profundamente, lo respeto con mucho honor como lo hacía Miguel, no resisto que la gente hable mal de Colombia”, comentó en el video.

“Yo tengo que hacer mi duelo, tengo cuatro hijos que están sufriendo profundamente”, concluyó.

María Claudia Tarazona: el dolor, la política y las revelaciones tras el asesinato de Miguel Uribe

