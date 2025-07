Esta es la enfermedad que atacó a Ozzy Osbourne y que le hizo perder la movilidad: “Los pies atados con ladrillos”

¿Cuál es la enfermedad crónica de Ozzy Osbourne?

“He llegado al 2025. No puedo caminar, pero durante las vacaciones pensé: a pesar de todas mis quejas, sigo vivo. Puede que me queje de que no puedo caminar, pero miro hacia el camino y hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no lo logró”, dijo el cantante en una de las últimas entrevistas que concedió.