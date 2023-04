“Está harto de ella”: aumentan rumores de separación entre CR7 y Georgina Rodríguez

Los rumores sobre el mal momento que atraviesan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez no han dejado de crecer.

Los fuertes rumores sobre la posible mala racha que está atravesando la pareja conformada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han pasado de crecer. De hecho, los medios portugueses han señalado que el futbolista estaría “harto” de Georgina.

De acuerdo con el portal Socialité, personas cercanas a la pareja señalan que la ruptura podría estar más cerca de lo que parece, de hecho aseguran que esto se debería a que CR7 estaría decepcionado de su pareja porque se estaría creyendo la “reina”, cosa que no le gusta para nada a Ronaldo.

Por otro lado, en el programa Noite das Estrelas, de la cadena portuguesa CMTV, hablaron sobre los comportamientos de Ronaldo con su pareja: primero, aseguran que su vida personal no vive un momento de felicidad; y la segunda, que mientras más se aleja de su madre, menos “templado” está.

“Hace meses que lo llevo diciendo, no están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto”, aseguró Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista, quien también es colaborador del espacio mencionado.

El futbolista la conoció en una tienda Gucci, mientras ella trabajaba. - Foto: Instagram: @georginagio

Además, Daniel Nascimiento, quien participa en el programa de Netflix, Soy Georgina, aseguró que ella se la pasa “gastando” todo el tiempo, cosa que no le hace gracia al jugador: “Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano”.

Sin embargo, los rumores no han sido confirmados ni desmentidos por parte de la pareja.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo at the third evening of the 70 Sanremo Music Festival. Sanremo (Italy), February 6th, 2020 (Photo by Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images) - Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

La otra versión sobre Cristiano y Georgina

En el programa televisivo también hubo quienes afirmaron que la relación está en buen momento, solo que hay quienes no les cae muy bien Georgina Rodríguez y crean chismes para afectar su romance con Cristiano Ronaldo, a quien conoció en 2016, tras una visita suya a una tienda Gucci en Madrid en la que ella trabajaba.

Quien defendió a la pareja fue ni más ni menos que una amiga muy cercana de Cristiano Ronaldo, Filipa Castro, mostrando cierto enfado. “Es así… salió en un diario deportivo en España que Ronaldo y Georgina están en crisis… pero ¿ahora los diarios deportivos van a hablar de la crisis de un matrimonio en vez de hablar de temas de fútbol…? No hay crisis, lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados… Tengo mis fuentes, estoy bien informada y no hay ninguna crisis”, dijo.

Más allá de la versión de Filipa Castro, otro de los presentes en el programa, Leo Caeiro, aseguró que lo de la buena relación no es más que una fachada. De acuerdo con él, si ambos están juntos es porque la imagen que proyectan les favorece a nivel publicitario, todavía más si se tiene en cuenta que recientemente Georgina estrenó la segunda temporada de su serie en Netflix.

Caeiro incluso afirmó que no cree que ambos se casen, como lo desea Georgina Rodríguez en Netflix. “Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, manifestó el invitado.