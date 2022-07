Estas fueron las últimas palabras que le dijo el padre de Fanny Lu antes de su muerte

Fanny Lu es una de las artistas más conocidas en Colombia, gracias no solo a su talento, sino a su carisma, que dejó ver cuando fue jurado en el reality La Voz Kids Colombia.

La intérprete de No te pido flores, canción que suma más de 35 millones de reproducciones en YouTube hasta el momento, ha innovado con su música con el paso de los años, muestra de ello son canciones como: ‘Cosas bonitas’ en colaboración con Jorge Celedón, o Amor verdadero con Andrés Cepeda, dos canciones de tantas de su repertorio que tienen un toque de pop, balada y vallenato, respectivamente.

En lo últimos días lanzó su sencillo Lágrimas de amor, una canción con ritmo popular.

“Fue por tu amor que yo me perdí, no hay otra razón. Fue por tu amor que yo conocí lo que es dolor. No pasan las horas desde que te fuiste”, es la letra de su producción musical que suma más de 66 mil vistas.

Con un nuevo formato, la colombiana ha recibido cientos de comentarios de sus fans elogiándola por su voz y permanencia en al industria, como el siguiente:

“Me encantó la canción, confieso que nunca me imaginé cantando a Fanny de lleno música popular, pero qué bien se le escucha. Fanny desborda talento, carisma y pasión por lo que hace. Gracias por siempre llenar nuestros oídos con melodías y letras que llegan al corazón. Te amo”, escribió una internauta.

La muerte de su papá

Aunque a Fanny Lu se le ve cada día sonriente y disfrutando de cada uno de sus proyectos, hay momentos en su vida personal que la han marcado, entre ellos, la muerte de su papá, Julio Martínez, que fue asesinado a sus 42 años.

“Esta foto la atesoro con mucho amor en mi corazón, es la única que tengo junto a mi padre. Hoy, celebro un año más de su legado y memoria en esta fecha tan especial. Feliz día a todos los padres. Les deseo que los amen y consientan. Son pilar fundamental en la vida de nuestros niños. Te extraño, papi”, escribió en su perfil de Instagram.

En el Show Diva Rebeca, interpretada por Ómar Vásquez, Fanny Lu habló de sus papás asegurando que eran separados: “Yo vi a mi mamá una mujer luchadora a diario que para lo único que trabajaba era para sus dos hijas”, precisó. Además, aseguró que su padre era ”una persona muy profesional y muy próspera. Un abogado comercial muy exitoso”.

Pero, ante la intervención de Diva, al referirse sobre la violencia que vive el país por décadas, la colombiana habló de cómo murió su papá.

“Prefiero a ver a mi papá con su sonrisa, lloré mucho, yo dormía con su foto (...) hasta que un año después, mi mamá me dijo que ‘no lo estas dejando descansar en paz’. Empecé a soñar con él, lo veía con sus doce balas, pero yo lo abrazaba y le decía ‘Papá, te amo’, porque sentí que nunca le dije tantas veces ‘Te amo’ como quise decírselo”, comentó Fanny Lu.

“Era un sábado en la mañana y mi padre se levanta (...) me dice ‘Chiquita, voy a comprar una antigüedad. ¿Por qué no me acompañas’ y yo le dije: ‘Pa’, me quiero asolear’ (...) el edificio tiene una piscina en el último piso, entonces yo me subo (...) noto que mi papá no llega, me bajo y de repente suena el teléfono”, puntualizó diciendo que le informaron que su papá había tenido un accidente y se encontraba en la Clínica de Occidente.

Sin embargo, ese día llegó al centro médico y le informaron que no estaba allí. Por lo que se devolvió y lo encontró “cubierto en sangre”.

Entre tanto, señaló la calidad de profesional que era su progenitor y “decía lo que pensaba”, denunciando “todo lo que fuera ilegal”, por lo que ella cuenta que “siempre tenía temor” porque su vida podría estar en peligro.