La cantante colombiana Fanny Lu reveló cuáles cirugías estéticas se ha hecho

La cantante vallecaucana Fanny Lu, no solo sigue impresionando a sus seguidores por su encantadora voz, sino también por su aspecto físico. A pesar de que la artista colombina tiene 49 años y dos hijos, sigue luciendo espectacular y sus seguidores constantemente se lo recuerdan.

En una entrevista con Caracol Televisión, la artista, que estará nuevamente como jurado en el reality de ‘La Voz’, contó cuáles han sido las cirugías estéticas que se ha hecho y también reveló algunas actitudes tóxicas que ha tenido con sus compañeros sentimentales.

“No me he roto ningún hueso, pero sí me han operado de la nariz hace mucho tiempo, porque igual que mi hija tenemos el tabique torcido. Me la dejaron más torcida” señaló la cantante.

Además, Fanny Lú reveló que también se hizo cirugía estética en los senos y dijo que “lo volvería a hacer cuantas veces sea. Lo malo de las cirugías es cuando exageras, cuando dejas de ser tú, cuando ya pones en riesgo tu salud, cuando ya no te pareces a ti misma y entonces quieres cambiar todo de ti; pero la mujer, después de lactar a sus hijos, se merece volver a sentirse bien en esa parte específica de tu cuerpo que se deteriora bastante y que es parte de lo bonito de ser madre”.

En cuanto a las actitudes tóxicas, la cantante colombiana contó que sí le ha revisado el celular a sus parejas sentimentales y aseguró que es una actitud tóxica que realmente le hace mucho daño a las personas.

“Para uno mismo es tóxico, porque encuentras cosas que de repente puedes malinterpretar o de repente te pueden salvar... Pero si te hace mucho daño, realmente” afirmó Fanny Lu.

Con ello, la vallecaucana reiteró que en este momento ya no vive ese tipo de angustias con su actual pareja, porque es una persona que la ama y de quien se siente valorada y respetada. Así mismo, la cantante señaló que valora mucho su pasado porque le dio el regalo más grande que son sus hijos y que “no hay que cambiar nada, hay que aprender de cada paso que das”.

En medio de la entrevista, Fanny Lú también recordó su época de colegio y señaló que siempre fue una buena estudiante, al igual que en la universidad.

“Yo siempre fui muy buena estudiante, por ejemplo en la universidad yo ya trabajaba en radio y televisión, y yo me sentaba en la primera fila. Yo le digo a mi hija: por favor haz lo mismo, porque es que el contacto con los ojos del profesor, con el tablero, con lo que está pasando, no pierdes tiempo, sales de ahí ya estudiada. Pero la gente que entra a clase a distraerse, pues tiene que llegar a estudiar lo que no estudió en clase” contó la artista.

Finalmente, en la entrevista le envió un emotivo mensaje a sus hijos y señaló que su nueva canción “Amor de mi vida” es un homenaje a los hijos, las personas que le dan mil motivos a los padres para seguir siempre adelante.