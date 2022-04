Video | Fanny Lu rechaza la violencia en contra de los niños en Colombia

En el marco de la semana de celebración por el Día del Niño en Colombia, Fanny Lu compartió su indignación en redes sociales por los eventos de violencia contra los menores de edad que han ocurrido recientemente en el país.

“Ustedes saben que yo siempre trato de llegar aquí por mis redes con una sonrisa, con un mensaje positivo. Pero esta vez quiero manifestar el dolor que siento por mi país por nuestros niños”, expresa la artista en el video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Fanny Lu no pudo evitar dejar ver su preocupación y desconcierto por los titulares que han figurado en los medios de comunicación nacionales, en los que se han informado acerca de los últimos actos de violencia que han afectado a los niños. Asimismo, resalta que aunque no es un fenómeno que sea nuevo, no por ello deja de ser reprochable.

“Es indignante ver esta semana todas las noticias espantosas: exalcalde de Tarazá condenado por abusar sexualmente de una niña. Hombre que golpeó a su hija por no aprender a tocar piano. Indignación por video donde la abuela golpea a su nieta por denunciar el abuso sexual de su padre. Menor fue presuntamente abusada al interior de un taxi en Bogotá”, son algunos de los titulares que referencia y presenta en el video.

En la descripción del video, la reconocida colombiana escribió: “Esta vez no me siento feliz. ¿Hasta dónde vamos a llegar? NO es natural salir a la calle con zozobra, NO es justo perder a los integrantes de nuestras familias por la inseguridad que azota a nuestro país, NO es justo ver el sufrimiento de nuestros niños. NO es justo nada de lo que está pasando. ¡Qué tristeza! #DENUNCIA #diadelniño”.

Entre las noticias que menciona en su publicación, la artista se refirió al ataque registrado en el Catatumbo, Norte de Santander, que ha generado consternación entre los colombianos esta semana. El acto demencial cometido el miércoles 27 de abril, de parte de grupos armados presentes en la región, interrumpió la celebración del Día del Niño que se llevaba a cabo en el municipio de El Tarra.

Cerca de 3.000 menores de edad se encontraban en coliseo municipal, el barrio San Rafael, acompañados por miembros de la comunidad, la Policía Nacional y autoridades municipales, en el momento en que ocurrieron los hechos.

En los videos que se conocieron a través de redes sociales, se pudo evidenciar el pánico de los niños y demás asistentes a la reunión, ante el cruce de fuego. “No disparen más, hay niños”, “aquí vamos a estar, tranquilos, no nos va a pasar nada, quedémonos en el piso”, estas fueron algunas de las palabras por parte de las maestras de la institución que buscaban la calma de los estudiantes.

“¡Por favor, cuidemos a nuestros niños! ¡Por favor!”, reclama Fanny Lu en su video tras comentar algunas de estas noticias. “Son el futuro de nuestro país, nuestro gran tesoro son nuestros niños. Esto no puede seguir pasando”, agrega.

Asimismo, la artista hace un llamado a que los colombianos piensen en qué están haciendo para proteger su país que le recibirán las próximas generaciones.

“Me duele Colombia. Me duelen nuestros niños”, se lee en un texto que aparece al final del video compartido en la red social.

A su indignación se sumaron otros famosos como Laura Tobón, que reaccionó al video con unos corazones. Igualmente, algunos seguidores de Fanny Lu comentaron la publicación, recalcando la importancia de cuidar a los niños y que voces reconocidas se mencionen acerca de la violencia que es ejercida en contra de esta población vulnerable.

Asimismo, los usuarios de la red social se sumaron al rechazo expresado por la artista y manifestaron su preocupación por la seguridad y la vida de los menores de edad.