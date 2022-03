Video | Mujer golpea a su nieta porque ella habría denunciado ser víctima de abuso sexual

Un nuevo caso de agresión a un menor de edad ocurrió en Envigado. En redes sociales circula el video en el que se puede ver cómo una señora golpea a una niña. Según la cuenta Guardianes Antioquia oficial, “la abuela le pega porque (la niña) acusa al papá de tocarla, a la niña le da miedo denunciar porque la abuela la tiene amenazada”, indica la publicación que ha causado indignación por la fuerte agresión contra esta menor de edad.

El video generó la reacción de las autoridades que también se pronunciaron ante la situación que afectó a esta menor y a sus hermanos.

“Frente al caso de Envigado informamos que: son tres menores de edad (los) que están bajo protección. Los adolescentes fueron retirados del entorno familiar y ubicados en Centro de Emergencia. Comisaría de Familia adelanta verificación de derechos”, informó el Instituto de Bienestar Familiar a través de su cuenta de Twitter.

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, también se pronunció ante el hecho con un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook.

“Rechazo total al maltrato físico y psicológico contra nuestros niños, niñas y adolescentes; los hechos lamentables ocurrieron el pasado 21 de febrero en el sector Las Palmas de nuestro municipio; desde el mismo día, la Policía de Infancia y Adolescencia atendió la denuncia y puso a la menor, en compañía de sus dos hermanos también menores de edad, a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos”, indicó el mandatario local.

Esa niña y sus hermanos son de una vereda de Las Palmas del municipio de #Envigado, evidentemente los maltratan mucho y a la niña del vídeo, la abuela le pega porque acusa al papá de que la toca, a la niña le da miedo denunciar porque la abuela la tiene amenazada / @AlcaldiaEnv pic.twitter.com/R9OzX4wOeD — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) March 10, 2022

“Actualmente los tres menores se encuentran bajo protección de la Comisaría de Familia”, detalló el alcalde Braulio Espinosa Márquez, y añadió, “no debemos permitir que se violente ningún menor en nuestro municipio, actuaremos con todo el peso de la ley”.

El hecho generó la indignación de muchas personas en las redes sociales, que de inmediato comentaron al ver las fuertes imágenes de la forma como fue agredida la menor.

“Ojalá que las denuncias pertinentes prosperen eficazmente. Qué triste ver cómo estás niñas estás expuestas no solo ante un posible agresor, sino también a una abuela que es cómplice por querer ocultar la verdad”, publicó uno de los cibernautas.

“Qué injusticia. La ignorancia es el peor enemigo de la sociedad. Esa niña será abusada y preñada, sino se actúa inmediatamente. Pobre niña víctima”, comentó otro usuario de Twitter al ver el daño que recibe la menor, mientras le piden a la mujer que pare la agresión contra la niña, que termina en el piso.

Este caso hace recordar la agresión que también quedó registrada en un video que muestra un serio caso de violencia contra la niñez en el barrio Porto Alegre de Soacha, municipio de Cundinamarca. En un jardín que opera al interior de una casa de familia, un niño de tan solo tres años fue retenido a la fuerza por una psicóloga que trabaja en el lugar.

En el video se ve al niño quejarse y llorar. Mientras tanto, la mujer fuerza los brazos del menor hacia atrás y lo retiene con sus piernas. El niño, como es de esperarse, intenta zafarse en medio de lágrimas y gritos.

Por favor ayudenme a hacer esto VIRAL, esto es un ABUSO, MALTRATO INFANTIL, el jardín queda en Puerto Alegre - Soacha. Por favor NO permitamos que NADIE absolutamente NADIE maltrate nuestros niños, los niños NO SE TOCAN. Vieja catre hpta pic.twitter.com/jJp7u3k4Xj — 𝐋𝐇𝐈𝐍𝐌𝐎 𝐑𝐞𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 (@LHINMO_ReloAded) March 2, 2022

“Deje estudiar, mijito. Silencio, silencio”, le dice un hombre en el fondo. Mientras tanto, la psicóloga sigue reteniendo con fuerza al menor.

Al ver que no deja de llorar, la mujer le golpea la boca al niño con una servilleta. “Grosero no, no sea grosero”, le dice, mientras el menor emite sonidos de dolor.

“Ayuda”, se alcanza a escuchar del niño y lo que hace la mujer es apretarle más los brazos. “Si te vomitas, te tomas tu vómito”, dice la funcionaria del jardín, golpeándolo con la servilleta en la boca y tapándosela para que no se escuche su llanto.

La Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha atendió los hechos y avisó a la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza de Zoraida Quintero Parra. La funcionaria de la Alcaldía del municipio confirmó que se trata de un menor de tres años.

“Una vez la Secretaría de Desarrollo tiene conocimiento de la situación, remite el caso y activa la ruta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad competente. El jardín no pertenece al ICBF ni a la administración municipal. Es una situación que sucedió en una casa de familia”, aseguró la funcionaria.

A pesar del ataque, Quintero asegura que el niño se encuentra bien y que fue atendido por el área médica y de psicología de la Alcaldía. “La señora que realizó este presunto hecho es una profesional en psicología. Por tanto, la autoridad competente ya tomó las medidas pertinentes para las sanciones que en este caso tienen lugar”, agregó la secretaria.