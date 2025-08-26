Suscribirse

Expareja de Verónica Echegui vive devastador momento por muerte de la actriz: “No se ha separado del féretro”

Álex García ha sido foco de miradas por la pérdida que sufrió.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 6:04 p. m.
Veronica Echegui, actriz española que falleció el pasado 24 de agosto.
Veronica Echegui, actriz española que falleció el pasado 24 de agosto. | Foto: Instagram @veronicaechegui

La industria de la actuación española se vio duramente afectada por la muerte de Verónica Echegui, un reconocido rostro que conquistó con su talento y trayectoria profesional. La artista murió a causa de un cáncer que la afectó, y que la llevó a estar hospitalizada sus últimos días.

Tras su pérdida, las miradas de la prensa internacional se posaron en Álex García, expareja de la española, con quien escribió una extensa historia de amor. Su presencia en este espacio detonó reacciones, precisamente en aquellos que sabían de su unión.

Según lo recopilado por Europa Press, Verónica Echegui y Álex García formaron, durante 13 años, una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama cinematográfico español. La inolvidable protagonista de Yo soy la Juani y el actor se conocieron en 2010 durante el rodaje de la comedia romántica Seis puntos sobre Emma y, a pesar de que su historia de amor terminó de una manera discreta en el verano de 2023, continuaban teniendo una maravillosa relación y siendo grandes amigos.

Contexto: Verónica Echegui hizo revelación sobre la muerte antes de fallecer por cáncer: “Tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”

De ahí que en los últimos tiempos Álex estuviese incansablemente al lado de Verónica, según trascendió este lunes, poco después de que el diario El Mundo adelantase que la actriz falleció este 24 de agosto tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, por la enfermedad que le había sido diagnosticada.

Tras manejarlo todo con reserva e intimidad, el español estaría devastado tras la muerte del gran amor de su vida. Y aunque no existen imágenes suyas, el protagonista de la serie Tierra de lobos ha permanecido en el Tanatorio de La Paz con la familia de la intérprete desde que sus restos mortales llegaron al mismo en la tarde del domingo.

Verónica Echegui perdió la vida recientemente.
Verónica Echegui perdió la vida recientemente. | Foto: Instagram @veronicaechegui

“Está destrozado y no se ha separado del féretro en ningún momento” han revelado desde el programa TardeAR. “Me han dicho que está roto de dolor por quien ha sido su pareja. Que está absolutamente desolado”, ha apuntado el reportero.

Momentos durísimos en los que Álex habría tomado la determinación de que su adiós a Verónica Echegui sea en la más estricta intimidad, evitando ser captado por las cámaras a su entrada o salida de la capilla ardiente, en la que recibió el apoyo de innumerables amigos y compañeros de profesión, como Paco León, Cayetana Guillén Cuervo, Daniel Guzmán, Sara Sálamo, Silvia Alonso, o Dafne Fernández entre otros.

*Con información de Europa Press.

